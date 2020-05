I fan non perdonano De Martino: "Come hai fatto a tradire di nuovo Belen?!?"

Stefano De Martino è finito nel mirino dei follower social. Le dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez nelle scorse ore hanno fatto esplodere un vero e proprio caso e a finire nell'occhio del ciclone è stato l'ex ballerino di Amici. Per molti, infatti, sarebbe sua la colpa della fine della relazione con la showgirl argentina.

Pochi giorni fa Belen Rodriguez è comparsa a sorpresa su Instagram con un video in cui smentiva le voci di un riavvicinamento all'ex Andrea Iannone, confermando - però - di vivere un momento difficile. " Non sono serena, anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità né le colpe ", ha tuonato Belen nel filmato di sfogo pubblicato sul social network. Le sue parole, seppur poco chiare, hanno innescato una girandola di rumors, prima tra tutti la presunta litigata avvenuta tra i due nell'appartamento di Milano e riportata con dovizia di particolari dal settimanale "Oggi". Al centro della questione una sola cosa: un presunto tradimento. Un'ipotesi che ha scatenato la reazione incontrollata degli ammiratori della coppia e in particolare di coloro che già avevano vissuto male la loro prima separazione.

L'ultimo post social di Stefano De Martino risale al 18 maggio scorso, ma questo non ha fermato le decine di fan e follower disperati per la presunta rottura tra lui e Belen. Sotto la foto pubblicata con un semplice "c iao " ai suoi seguaci, Stefano è stato subissato di commenti deliranti e richieste di spiegazioni sul suo presunto tradimento: " Stefanooooo di nuovo????", "Ste ma che stai cumbinann? Nun a fa chiagnr a chell creatur", "Te lo dico in napoletano....strunz", "Dai non fare cazzate.. siete una bellissima famiglia ". Alcuni hanno provato addirittura a far ragionare il conduttore partenopeo, mentre altri ci sono andati giù pesanti pur chiedendogli di tornare da Belen: " Uaglió hai fatto un bordello per riprendertela e ora hai sfasciato di nuovo tutto?! Che cap...", "Ma torna a casa per carità, metti la testa a posto una volta per tutte! Ma sta donna è forte, non indistruttibile", "Ma che cazzo ti dice la testa. Molla tutto e vai a riprenderti la tua famiglia.. li stai facendo soffrire!! ".

La situazione, al momento, rimane ancora poco chiara, ma c'è da scommettere - come già ha annunciato Belen - che nuove rivelazioni verranno fatte a breve e forse proprio dai diretti interessati.