Stefano De Martino "spia" Belen Rodriguez

Uno scatto sexy tra marito e moglie: ecco la foto che Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram.

La soubrette di origine argentina ha infatti aggiunto ai suoi update social uno scatto che la ritrae languidamente a letto, con addosso un abito scollato che mette in risalto il suo sex appeal. La fotografia - scattata attraverso una porta-finestra semiaperta - è stata realizzata dal compagno della donna, il ballerino Stefano De Martino, così come si apprende dalla didascalia. Una sola parola nella didascalia: “ Spy ”, cioè “ Spia ” in italiano. Tantissimi like e comment positivi sono piovuti sulla conduttrice televisiva, a partire dall’apprezzamento dello stesso De Martino.

Belen e Stefano si sono fidanzati nell’aprile 2012, sposandosi nel 2013. Nello stesso anno hanno avuto il loro primogenito, il tenero Santiago. Nel 2015 si sono separati, per poi tornare insieme nel 2019, dopo che la soubrette ha avuto una relazione con il motociclista Andrea Iannone.

La coppia non ha finalizzato un divorzio - che per la legge italiana diverrebbe un impedimento alle seconde nozze tra due persone sposate in precedenza tra loro. Tuttavia Belen è apparsa di recente, sempre su Instagram, in uno scatto promozionale e decisamente suggestivo vestendo un abito da sposa. Ma si tratta semplicemente del lavoro di modella di Belen, niente a che fare con il suo stato civile.

La relazione tra Belen e Stefano va a gonfie vele. Tra gli scatti e i video pubblicati su Instagram si evince che la coppia abbia una relazione tenera e romantica. In una clip sul social network i due sono intenti a scambiarsi caste effusioni in mezzo alla natura, in una serie di immagini sono invece molto vicini in un bar mentre trascorrono insieme del tempo di qualità, mentre in un altro video i due cantano insieme, ridendo e scherzando, il brano “Fai rumore” di Diodato, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 e in gara all’Eurovision Song Contest.

Non mancano inoltre su Instagram foto di famiglia con il piccolo Santiago e tenerezze casalinghe.

