Striscia, minacce a Luca Abete: "Vieni a Udine così ti pestiamo"

Sono tempi difficili per gli inviati di Striscia la Notizia. Dopo il recente pestaggio di Vittorio Brumotti, un altro inviato del programma è finito nel mirino di ignoti, che lo hanno bersagliato di minacce. Nelle scorse ore Luca Abete è stato vittima di intimidazioni sui social network, ma l'inviato ha scelto la via del sarcasmo per rispondere agli avvertimenti, condividendo con i suoi follower le dure parole ricevute.

Luca Abete è uno degli inviati del tg satirico di Antonio Ricci più bersagliati da insulti e intimidazioni. Prima di lui solo Vittorio Brumotti che, con i suoi servizi di denuncia contro lo spaccio nelle città italiane, è stato ripetutamente aggredito, rischiando - in un paio di occasioni - addirittura la vita. Anche i servizi di denuncia di Luca Abete, spesso incentrati sull'illegalità, sono finiti più volte nel mirino di personaggi controversi, che lo hanno aggredito e minacciato nel corso degli anni. L'ultimo episodio, che lo ha visto protagonista suo malgrado, risale a pochi mesi fa quando, prima della quarantena, venne aggredito verbalmente a Crispano nel napoletano. Abete stava registrando un servizio sullo sfruttamento del lavoro minorile nelle ore notturne, quando due persone lo hanno assalito con parolacce e offese. Un episodio che solo per fortuna non è sfociato in un'aggressione come era avvenuto nel 2017, quando Luca Abete venne pestato a Caserta.