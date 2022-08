Lo striscione per Ilary all'Olimpico. L'ultimo sfottò dei laziali a Totti

Sembra essere un invito esplicito a fare outing quello dei tifosi laziali, che venerdì sera - durante il match Lazio-Inter - hanno esposto uno striscione rivolto a Ilary Blasi con un ironico " Bentornata ". Nell'estate della separazione più clamorosa di sempre, anche i sostenitori biancocelesti hanno voluto dire la loro, punzecchiando Francesco Totti e invitando Ilary a dichiare tutto il suo amore per gli storici avversari della Roma.

Del resto il sospetto che la Blasi nutra una certa simpatia per la Lazio c'è sempre stato, sin dai tempi in cui Ilary e il Pupone erano solo fidanzati. La foto che circola da oltre un decennio su internet - e che immortala la conduttrice con indosso la maglia della squadra biancoceleste - ha sempre alimentato il dubbio che lei, figlia di tifosi laziali, fosse di "parte". E non quella giallorossa. Nel 2010, intervistata da Il Messaggero, Ilary Blasi confessò: " Mio padre era laziale. Io me ne sono sempre infischiata del calcio, nella mia vita pre-Totti. Vado allo stadio con alcuni amici e con le mie sorelle. Che sono laziali". Anche a Le Iene, nel 2012, il Trio Medusa mise alle strette la conduttrice, strappandole un imbarazzato : "Vi posso spiegare ”.

Oggi a distanza di anni, tanti, dalla curva biancoceleste è arrivato lo sfottò liberatorio all'indirizzo di Francesco Totti, che ha preferito Noemi Bocchi (un'altra romanista) all'ex moglie. " Bentornata Ilary Blasi ", hanno scritto i tifosi laziali, che hanno esposto il maxi striscione nella loro curva allo stadio Olimpico tra il primo e il secondo tempo della partita contro l'Inter. I sostenitori della Lazio non hanno voluto infierire sul capitano giallorosso dal punto di vista personale, ma si sono tolti la soddisfazione di colpiro sul fronte sportivo, che forse fa più male.

Mentre la Lazio stava vincendo 1-0 contro i neroazzurri sugli spalti della curva si è levato lo striscione, che è stato immortalato in centinaia di foto e video, che stanno circolando da ore sui social network. E chissà che Ilary Blasi non colga la palla al balzo per farsi vedere allo stadio di nuovo con la maglia della Lazio per "vendicarsi" dell'ex marito.