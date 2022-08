"Scomparso", il disperato appello di Ilary. E sul web si scatenano: "Colpa di Totti"

Ennesima tegola per Ilary Blasi, che su Instagram ha lanciato un appello per ritrovare il suo gatto scomparso dalla villa di Sabaudia. L'animale sarebbe stato affidato alle cure dell'ex marito, Francesco Totti, che si trova in vacanza sul litorale romano insieme ai figli Cristian e Chanel. Ma l'esemplare di Sphynx è scomparso e ora la conduttrice dell'Isola dei famosi deve affrontare un nuovo imprevisto in questa sua complicata estate.

" Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Ilary Blasi, condividendo una foto del gatto e un numero di telefono fisso per le segnalazioni. Cosa sia successo è impossibile saperlo, ma l'animale - che è abituato a vivere in casa - si sarebbe allontanato dalla villa di Sabaudia e la colpa sarebbe ricaduta sul Pupone, che se ne sarebbe dovuto occupare mentre Ilary è in Croazia con la piccola Isabel. " Sarà a casa di Noemi", ha ironizzato un utente sui social. Altri invece hanno puntato l'attenzione proprio sull'ex capitano della Roma, che non avrebbe prestato troppa attenzione al felino: "Totti lo odiava perché era senza pelo e gli faceva senso, non date la colpa a lui 'mo", "France' ne ha combinata un'altra delle sue ".

Così qualcuno ha ipotizzato che tra i due ex coniugi sia in atto uno scontro in stile La guerra dei Roses. Gli indizi, che fanno pensare che tra Ilary e Francesco i rapporti siano tesissimi, sono disseminati sui social e sulle riviste di gossip, che da mesi hanno messo sotto la lente di ingrandimento la popolare coppia. Lei non avrebbe gradito le visite che il Pupone avrebbe fatto a casa di Noemi in pieno giorno con al seguito la figlia Isabel. Lui sarebbe infuriato con l'ex moglie per i continui rinvii al tavolo delle trattative per il divorzio.

Ora la scomparsa del gatto di famiglia getta nuove ombre sul difficile rapporto, che starebbero vivendo Totti e la Blasi. Alfio era arrivato in famiglia nel maggio 2021. Un esemplare di Sphynx come Donna Paola, l'altro gatto senza pelo arrivato a casa Totti nel 2019 e che era stato protagonista di numerosi video divertenti postati dalla coppia sui social network. Come sia riuscito l'animale a scappare non è chiaro, ma la Blasi sembra essere determinata a ritrovarlo, facendo appello ai suoi follower.