"Sul set ho creduto di morire". La rivelazione di Damiano dei Maneskin

"The Loneliest", l'ultimo singolo pubblicato dai Maneskin, è già un successo mondiale. Ma per realizzare il videoclip, il frontman della band romana ha rischiato la vita. Lo ha svelato Damiano David nel corso di una diretta su Youtube, dove il gruppo ha raccontato come è nato il brano musicale e come è stato realizzato il video uscito negli scorsi giorni.

" Come vedete nel video in alcune scene sono sott'acqua e in alcuni momenti ho pensato davvero di morire", ha confessato Damiano. Nella prima scena del filmato il cantante si trova sott'acqua, immobile, dando l'impressione di essere senza vita. Ma poi apre improvvisamente gli occhi e il brano prende il via. "Ci sono stati momenti non facili mentre giravamo quel pezzo", ha ammesso Damiano David, svelando quali accorgimenti sono stati presi dalla produzione del videoclip per farlo rimanere sott'acqua: "Per farmi scendere sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio" .