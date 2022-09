"Siamo troppo sexy per Mtv". I Maneskin rispondono alla censura

Una settimana fa i Maneskin vincevano il premio per il miglior video alternativo ai Video Music Awards. Il successo era stato, però, appannato dalla polemica esplosa per la performance censurata da Mtv. Mentre la band romana si stava esibendo sulle note di Supermodel, la regia dello show ha improvvisamente cambiato inquadratura per non mostrare il seno di Victoria, vittima del cedimento involontario del suo top. Oggi la polemica si è spenta, ma i Maneskin hanno voluto dire la loro.

" Siamo troppo sexy per Mtv ", ha commentato Damiano David durante la conferenza stampa del concerto di Madrid, dove il loro tour ha fatto tappa nelle scorse ore. I Maneskin hanno criticato la censura subita durante i Video Music Awards, quando Victoria ha mostrato accidentalmente un capezzolo, mentre Damiano stupiva tutti con un paio di pantaloni che gli lasciavano i glutei scoperti.

" E' stupido che oggi ci sia così tanta differenza tra come viene considerato il corpo di un uomo e quello di una donna ", ha dichiarato la bassista del gruppo, che ha proseguito: " Perché mentre i capezzoli maschili sono perfettamente normali, quelli delle donne sono considerati scandalosi? ". In realtà la stoccata dei Maneskin a Mtv è ben più sottile visto che durante la serata, in cui le telecamere hanno evitato di inquadrare le nudità della band, altri artisti come Nicki Minaj - che sul palco ha mimato il gesto della masturbazione - hanno goduto delle attenzioni della regia. Della serie a Mtv usano due pesi e due misure.

Dopo avere parlato della censura di Mtv, Damiano e compagni hanno poi voluto lanciare una sfida alle nuove generazioni. In attesa dell'uscita del loro prossimo album - che potrebbe portare cambiamenti nel loro modo di fare musica pur mantenendo le loro radici - i Maneskin hanno voluto rivolgere un appello ai giovani: " Dimenticate le discoteche e comprate il vinile ". Un modo come un altro per dire: più concerti e meno web.