Valeria Marini presenta il suo nuovo fidanzato

Colpo di scena a “ Live non è la D’Urso” , quando Valeria Marini in diretta chiede di non parlare di Antonella Elia, né di una lettera contro di lei arrivata in redazione. La sua apparizione era iniziata con la presentazione del suo fidanzato Gianluigi Martino, con cui sembra aver trovato la pace sentimentale dopo tante relazioni non andate a buon fine.

“ La storia è nata naturalmente - racconta a Barbara - ci siamo incontrati lavorando. Io ero un po’ disillusa e avevo chiuso le porte del mio cuore poi dopo averlo incontrato da cosa nasce cosa… ” “ Io e lei abbiamo tantissimi amici in comune - interviene Martino - ma non ci eravamo mai incontrati quindi forse è il destino a cui io credo molto. Devo dire che avevo un po' di timore. E appena arrivato a quella cena e l’ho vista ho avuto un colpo di fulmine . Non è stato facile conquistarla, ho insistito tanto dandole tante attenzioni. Io sono uno che crede molto nell’amore ”. Ecco poi il racconto del primo bacio arrivato dopo la festa di un amico comune, e dato dentro il portone di casa di Valeria, dopo che lui l’aveva accompagnata a casa.

Valeria racconta che viste le delusioni passate ha preferito tenere segreta questa storia, che sta proseguendo ora con la quarantena che loro due stanno vivendo insieme. “ Vacci piano - le consiglia Simona Izzo in collegamento - Te lo dico da sorella maggiore ”. Valeria in effetti ha gli occhi a cuore, come viene sottolineato sia da Barbara D’Urso che da Enrica Bonaccorti in collegamento.

Dalla coppia si passa poi a parlare del rapporto molto stretto con la mamma con cui Valeria non parlava più da tanto tempo: “ Lei ha conosciuto il mio fidanzato anche se da lontano. Ora mi sono riavvicinata a lei. Non era un problema tra noi due, lei si era un po’ chiusa per un suo problema che fortunatamente si è un po’ risolto ”.

Dopo aver snocciolato tutti gli argomenti arriva per il momento in cui Barbara vuole far rivedere alcuni video dell’avventura del GfVip e degli scontri con Antonella Elia. “ No ti prego - le dice Valeria - voglio andare oltre ”. Barbara D’Urso però ci tiene a chiarire: “ Valeria io comprendo assolutamente e non c’è nessun problema, ma vorrei chiarire, che uno dei nostri autori ti aveva raccontato cosa sarebbe successo. Non voglio che il pubblico pensi che ti abbiamo teso una trappola ”.