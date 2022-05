Svaligiata nella notte la villa di Andrea Bocelli

Hanno scavalcato agevolmente il cancello d'ingresso e si sono introdotti nello storico edificio forzando uno dei portoni di ingresso e facendo razzia in ogni stanza. Così i ladri hanno colpito la villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Fortunatamente la famiglia del tenore non era in casa. Lo storico edificio, infatti, è la seconda residenza dell'artista attualmente in fase di ristrutturazione, che si trova nella zona interna della cittadina toscana lungomare.

L'abitazione, un elegante plesso di valore storico, è stata acquistata recentemente da Andrea Bocelli e attualmente è disabitata. Della villa si occupa il personale di servizio, che si è accorto del raid messo a segno dai ladri solo la mattina seguente alla razzia. Al loro arrivo i custodi si sono subito resi conti di quanto avvenuto e trovando l'ingresso forzato hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine locali, giunte sul posto.

All'interno della struttura i malviventi non hanno trovato molto. Secondo le prime indiscrezioni la villa non sarebbe stata neppure arredata ma il fatto che fosse isolata e priva di controlli avrebbe indotto i ladri, secondo le autorità, a introdursi per agire indisturbati. Al momento le forze dell'ordine stanno verificando la dinamica del furto ma sarebbe difficile quantificare il presunto bottino, visto lo stato in ristrutturazione dell'immobile. Andrea Bocelli è stato subito informato del raid e si è recato sul posto per parlare con le autorità. Il tenore era in partenza per Amsterdam dove terrà due concerti il 3 e 4 maggio allo Ziggo Dome nell'ambito del suo tour europeo.