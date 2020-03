Il fidanzato dell'Elia è nel mirino: "Sì è vero, mi ha preso a sberle"

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia sta riflettendo sul futuro della sua relazione con Pietro Delle Piane, i gossip intorno a quest'ultimo di moltiplicano. Nell'ultima puntata di "Domenica Live" Sylvie Lubamba ha gettato nuova benzina sul fuoco, descrivendo il fidanzato di Antonella Elia come un uomo pronto a tutto pur di ottenere visibilità e addirittura manesco.



Ospite del programma di intrattenimento domenicale di Barbara D'Urso, la modella francese ha confessato di aver avuto una breve storia d'amore con Pietro Delle Piane nel 2006, mesi dove tra paparazzi e "violenze" avrebbe conosciuto la vera natura dell'uomo. " L'ho conosciuto nell'estate del 2006 - ha raccontato la Lubamba a "Domenica Live" - mi presentò ai suoi genitori come la sua ragazza ma la nostra relazione non è durata molto, circa tre mesi, fino alla scomparsa di mio padre ".



Già all'epoca della loro relazione Pietro Delle Piane, però, sarebbe stato solito contattare i paparazzi per concordare foto e servizi di natura scandalistica: " È successo sempre a Roma, lui a differenza di quanto accaduto con la signora Argento e con Cristina Plevani, mi aveva avvertito dicendo di essersi messo d'accordo con un amico paparazzo per alcuni scatti sotto casa sua. Mi ha detto: 'Se sei d'accordo facciamo un finto rubato'. E le foto le abbiamo fatte anche se non ero molto convinta ".



Sono però le accuse di violenze lanciate da Sylvie Lubamba all'indirizzo di Delle Piane a gettare un'ombra sull'uomo: " Il signor Delle Piane in un paio di occasioni mi ha messo le mani addosso. La prima volta, non me lo scorderò mai, mi ha tirato una sberla così forte che si è creato un gonfiore tra il labbro superiore e il naso. La verità, tra l'altro ho condiviso questo momento molto brutto con due amici in comune che mi hanno creduta e mi hanno anche detto di non essere la prima ad aver subito violenza da Pietro, durante una lite ". Accuse pesanti, come ha sottolineato la D'Urso, che la Lubamba aveva già lanciato settimane fa durante un'intervista a "Live! Non è la D'Urso". Il racconto della showgirl è però proseguito con un altro episodio violento: " Eravamo ad una festa a Caserta e nel salutarmi, il festeggiato, mi ha dato un bacio a stampo. Pietro l'ha presa come una mancanza di rispetto da parte mia e sono volati schiaffi e botte un po' da per tutto nel tragitto dalla festa all'albergo ".