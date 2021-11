Tale e Quale Show, Giulia Salemi zittisce Malgioglio. Gelo in studio

L'ultima puntata di Tale e quale show ha visto trionfare i gemelli di Guidonia. A tenere banco sui social è stato però il battibecco tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio che, sull'impegno di Pierpaolo Petrelli nel talent, avevano visioni decisamente diverse. Il giudice non ha trovato credibile l'interpretazione di Petrelli nei panni di Robbie Williams e lo ha invitato a studiare di più. Pierpaolo ha glissato ma la fidanzata non è riuscita a trattenersi, rispedendo al mittente la provocazione e facendo calare il gelo in studio.

Il botta e risposta si è consumato nel finale di puntata, quando Pierpaolo Petrelli è entrato in studio vestendo i panni dello scatenato Robbie Williams in "Rock dj". Sul palco l'ex gieffino si è esibito cercando di riproporre le movenze e le espressioni della popstar britannica, finendo la performance letteralmente in mutande dietro al banco dei giudici. Inevitabili le battute di Carlo Conti e Giorgio Panariello all'indirizzo di Cristiano Malgioglio, colpito dall'audace finale proposto dal concorrente: " Qualcuno ci ha sperato", "Raccolgo gli ormoni di Cristiano ".

Ma è al momento del giudizio finale che gli animi si sono surriscaldati e non per l'esibizione di Petrelli. Nonostante il giudizio positivo unanime degli altri tre giudici, Malgioglio non ha risparmiato Pierpaolo Petrelli dalla stroncatura, soprattutto sul piano canoro, e ha apertamente provocato il concorrente: " Sei prorompente e hai presenza scenica ma in Robbie eri terribile. Nella parte vocale non c'entravi niente. Devi studiare, devi andare meno in palestra sennò figlio mio rimani sempre in mutande ".