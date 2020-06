Da Taylor Mega a Fedez, i vip "cambiano" sesso

Come sarebbero Giulia De Lellis, Gerry Scotti, Fedez e Chiara Ferragni se, d'un tratto, decidessero di cambiare sesso? La risposta l'ha data una popolare applicazione web, in grado di trasformare i lineamenti del volto, rendendoli di genere opposto. Insomma, maschi versus femmine e la sfida al cambio di sesso dilaga sul web. Sono molti, infatti, i vip che si sono fatti prendere la mano dalla "trasformazione" e che - curiosi di conoscere il proprio alterego di sesso opposto - hanno deciso di provare. Con risultati davvero sorprendenti.

A permettere la divertente trasformazione è la popolare applicazione web FaceApp la stessa che, pochi mesi fa, aveva conquistato tutti (volti noti e non) consentendo di invecchiare il proprio volto per conoscerne l'aspetto futuro. Ma si sa il web è infausto e le mode cambiano in fretta, per questo l'applicazione ha deciso di aggiornare i propri archivi, offrendo nuove opportunità di trasformazione e questa volta puntando tutto sul sesso. A giudicare dalla mania dilagante sui social network sembra proprio che l'idea abbia colto nel segno, conquistando soprattutto i personaggi famosi.

Tra i primi vip a cambiarsi i connotati ci sono Fedez e Chiara Ferragni e se il primo ha mantenuto una certa somiglianza di fondo, la mascolinità nascosta di Chiara Ferragni con l'applicazione è emersa con prepotenza. Tanto da spingere il rapper a ironizzare sul web: " Quindi in un universo parallelo sono sposato con Zayn (cantante degli One Direction, ndr) ". Sorprendente, ma sempre molto simile alla versione naturale, anche il cambiamento di Gerry Scotti e quello di Diletta Leotta, che sui propri profili Instagram si sono divertiti a condividere la trasformazione con i loro fan.