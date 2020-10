Quella violenza choc con le forbici: accoltellato ex di Temptation Island

Dramma nella notte per Michael De Giorgio, chiacchierato ex protagonista di Temptation Island 2018. L'ex fidanzato di Lara Zorzetto è stato aggredito - si dice dall'attuale compagna - che, con un paio di forbici, lo avrebbe colpito con violenza ferendolo in modo serio al polso. La feroce aggressione si è compiuta al termine di un acceso diverbio in strada tra la coppia e che ha portato all'accoltellamento e al ricovero d'urgenza in ospedale di De Giorgio.

La coppia formata da Michael De Giorgio e Lara Zorzetto aveva catturato l'attenzione dei telespettatori nel corso dell'edizione 2018 di Temptation Island. I due erano usciti dal reality separati, dopo un percorso fatto di tradimenti e ripicche, e avevano intrapreso strade diverse. La Zorzetto è diventata da poco mamma di un bambino avuto dal suo nuovo fidanzato, mentre De Giorgio dopo un periodo da single ha incontrato l'attuale ragazza. Le cose con quest'ultima non sono però andate bene e la violenta aggressione subita poche ore ne sarebbe la prova.

Michael De Giorgio ha raccontato quanto accaduto sul suo canale Instagram, raccontando di esser stato ferito con un paio di forbici e costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano: " Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata e uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia". Una ferita profonda che ha necessitato di un intervento chirurgico d'urgenza, come ha spiegato lui stesso: "L'intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci ". Che l'autrice del gesto sia la fidanzata lo ha anticipato la blogger Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Tesi che sarebbe avvalorata dai commenti social di alcuni utenti, che hanno visto le storie Instagram della fidanzata, dove lei si mostra con i pantaloni insanguinati.