"Ecco mio padre", Giada Giovanelli e le foto choc dell’ex di Temptation Island

" Tutto ok… ma mi sono rotta il ca**o di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene, ma sono molto inc***ata ". Con queste parole l'ex Temptation Island Giada Giovanelli ha rotto il silenzio dopo aver pubblicato una foto con il volto insanguinato e aver lanciato la pesante accusa nei confronti del padre.

A pochi giorni dall'inizio dell'edizione autunnale di Temptation Island l'ex concorrente torna a far parlare di sé con foto e affermazioni decisamente forti. Era il 2018 quando Giada e Francesco facevano il loro esordio nella trasmissione dei sentimenti insieme a Ida e Riccardo e Lara Zorzetto e Michael. Da quell'edizione la coppia uscì provata ma insieme e oggi gode ancora di popolarità grazie al seguito sui social. Ed è proprio attraverso il suo profilo Instagram che Giada, nelle scorse ore, ha deciso di lanciare la pesante accusa nei confronti del genitore che, a giudicare dalle foto e dalle parole, avrebbe picchiato la ragazza.

" Ecco mio padre ", poche parole scritte in sovrimpressione sulla foto del suo volto con naso e bocca sanguinanti. Un'immagine choc che ha colpito i suoi seguaci e il popolo del web e alla quale hanno fatto seguito le sue parole di spiegazione: " Prima che vengo fraintesa… è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare nulla ma questo non giustifica certe cose, e come ho detto prima mi sono rotto il ca**o ".

A farle sanguinare naso e bocca sarebbe stato dunque il genitore, ma Giada Giovanelli non ha spiegato né i motivi né la dinamica dell'accaduto. Ha scelto però di sfogarsi con i suoi fan, di " lasciarsi andare " - come ha affermato lei nelle sue storie Instagram - e di " essere me stessa ". Una richiesta di attenzione, più che di aiuto, che lei ha raccontato così: " Mi scuso per la foto di prima che è stata un po' forte. L'ho fatto perché avevo voglia che una persona si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene. Avevo voglia di far vedere a tutti quelli mi scrivono che problemi hai tu che non fai un ca**o tutto il giorno ".