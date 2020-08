Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme

La coppia più chiacchierata del reality dei sentimenti è tornata insieme. Valeria Liberati e Ciavy avrebbero così deciso di riprovarci. La loro è stata una delle storie seguite a Temptation Island e che ha creato più interesse all’interno del reality, sia per alcune esternazioni di Ciavy sia per la decisione di uscire separati.

Ora però è proprio Valeria che con alcune storie su Instagram ha dato l’annuncio ai fan di essere tornati insieme motivandone anche la scelta. Valeria ha spiegato personalmente, per timore che potessero esserci fraintendimenti, che Ciavy, criticassimo dal web per i suoi atteggiamenti, è profondamente cambiato dopo il programma, che lo ha aiutato a comprendere alcuni suoi sbagli che avevano fatto infuriare non soltanto Valeria ma tutti i follower.

Entrambi a quanto pare, hanno imparato dagli errori e hanno così deciso di non commettere più sbagli e Valeria ha aggiunto che non riprovarci l’avrebbe fatta vivere con il rimpianto. Ovviamente le sue parole finali “ Il tempo darà tutte le risposte ” ha fatto comprendere che la coppia sarebbe in una sorta di prova, impegnati a far funzionare il rapporto, ma pronti a lasciarsi in caso le cose non andassero bene.

Valeria e Ciavy avevano, durante il reality, creato molto fermento con il loro rapporto molto complicato. Lui l'aveva tradita prima di entrare e lei durante il falò di confronto (una specie di resa dei conti finale) aveva detto di non riuscire più a fidarsi di lui, parole pronunciate con molta difficoltà vista l’irruenza di Ciavy, tanto che anche Filippo Bisciglia presentatore del programma, era dovuto intervenire per far spiegare alla ragazza le sue motivazioni.

Alla fine quando Valeria aveva deciso di uscire dalla trasmissione da sola, i follower era stati molto felici attaccando anche in maniera importante Ciavy. Qualche tempo dopo però, due però, erano stati avvistati insieme e i fans avevano chiesto spiegazioni per cercare di capire come stavano realmente le cose, ma solo dopo molte insistenze, Valeria, attivissima sui social, aveva chiarito la situazione e ufficializzato il loro riavvicinamento.

L’estate comunque non è ancora finita, e vedremo cosa succederà.