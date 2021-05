"Maneskin? Non c'è droga", il test zittisce i francesi

" Il test antidroga ha dato esito negativo ". Lo riporta l'European Broadcasting Union. Damiano David non ha assunto cocaina, né qualsiasi altra droga, durante la finale dell'Eurovision Song Contest, con buon pace dei francesi che avevano chiesto la squalifica dei Maneskin. La vittoria era e rimane dell'Italia senza appelli.

Dopo le pesanti accuse che i giornali d'oltralpe avevano rivolto al leader della band romana, fresca di trionfo agli Eurovision, Damiano David si era reso immediatamente disponibile a sottoporsi ad un test antidroga per smentire ogni accusa. Nello stesso momento, gli organizzatori avevano analizzato con attenzione le immagini dei filmati "incriminati" nei quale, secondo i media francesi, Damiano avrebbe sniffato coca in diretta mondiale.

A poco meno di 48 ore dai fatti l'European Broadcasting Union si è pronunciata, mettendo la parola fine alle polemiche: " Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione ". Una triste vicenda che ha infangato per ben due giorni non solo il nome dei Maneskin, giovane e promettente band, ma un'intera nazione. I francesi, infatti, non hanno perso occasione per far passare gli italiani come un popolo di drogati.

A seguito delle accuse di consumo di droga - r

nella Green Room dell'Eurovision Song Contest Grand Final di sabato 22 maggio, l'European Broadcasting Union, come richiesto dalla delegazione italiana, ha condotto un esame approfondito dei fatti, controllando anche tutti i filmati disponibili. Un test antidroga è stato anche intrapreso volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Måneskin che ha dato esito negativo visto dall'EBU

iporta il comunicato ufficiale del EBU, l'ente europeo di radiodiffusione -".