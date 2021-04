"Testolina...". E la Celentano sbotta con la Cuccarini

L'ultima eliminata dal serale di Amici è Martina. La ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ha perso il ballottaggio finale con Deddy e ha detto definitivamente addio al talent. Che la serata non sarebbe andata per il verso giusto, la danzatrice e le sue coach l'hanno capito sin dall'apertura della puntata, quando Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida, schierando Serena contro Martina.

Le due ballerine avrebbero dovuto esibirsi in un charleston, una coreografia con più stili che avrebbe messo in difficoltà Martina per le sue lacune tecniche. Una sfida che ha acceso subito lo scontro tra Lorella Cuccarini e la Celentano, che è partita subito all'attacco: "Siccome conosco i miei polli, diranno che è troppo difficile. Allora concedo loro la possibilità di semplificare i passi più difficili per venire in contro alle limitate capacità di Martina ".

Il tuo guanto è ridicolo, se ne è accorto anche il mio gatto

Lorella ora vuoi dirmi anche come pettinarmi? Devi decidere tutto tu? Si fa oppure no e allora si trovano delle scuse

, però, ha deciso di rifiutare la sfida perché la coreografia non era modificabile e ballarla com'era stata concepita dalla Celentano non sarebbe stato giusto per la sua allieva. Nello spiegare le sue motivazioni, però, non ha risparmiato la docente di danza classica da una sonora stoccata: "". Immediata la replica della Celentano: "".