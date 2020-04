Tina Cipollari: "Punti solo a una cosa". E Gemma lascia tutti senza parole

Da pochi giorni è tornato in onda Uomini e Donne e l'annosa faida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha ricominciato a spopolare nel pomeriggio di Canale 5.

La nuova versione del dating show di Maria De Filippi, per ottemperare alle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid-19, prevede una formula riveduta e corretta, in cui la conduttrice è presente solo in voce e il corteggiamento viene portato avanti via chat. Protagoniste assolute, sebbene in due studi diversi, sono sempre la vulcanica Tina Cipollari e la sognante Gemma Galgani.

Nonostante la distanza, le due signore continuano a punzecchiarsi e a scontrarsi con la stessa forza di prima. Nelle ultime puntate, la dama torinese mostra uno spiccato interesse verso il corteggiatore virtuale "Occhi blu". Gemma sostiene di essere rimasta colpita dalle frasi romantiche dell'uomo, mentre Tina Cipollari ritiene che a motivare l'interessa sia l'età del fantomatico amante che sostiene di avere 38 anni, molte primavere in meno della dama.

L'opinionista della trasmissione ritiene che la Galgani non miri a intese sentimentali ed emotive ma punti solo ad avvicinamenti ben più terreni e carnali. Tina Cipollari si mostra convinta del suo pensiero: "Gemma, sappiamo tutti qual è il tuo unico interesse". "Voglio vedere cosa penserà quest'uomo di te quando potrete finalmente incontrarvi e ti dovrà portare a letto, vorrei proprio capire se sarà ancora tanto interessato", aggiunge sarcastica e maliziosa Tina.

Quando "Occhi blu" invia a Gemma un video con le immagini di una spiaggia e del mare, la Cipollari prende la parola: "Lei vorrebbe ben altro, che ci fa col mare, non è contenta". "Ti sbagli, io non ho bisogno di altro; mi bastano le emozioni, le sensazioni", ribatte sicura la Galgani, che poco dopo regala una sorpresa al corteggiatore virtuale.

Per far colpo su "Occhi blu", Gemma decide di indossare un abito a fiori e di improvvisare un flamenco su un tavolo, proprio come la bella attrice Lorena Forteza nella famosa scena de "Il Ciclone" di Leonardo Pieraccioni. Tina non sembra convinta della sensualità del ballo e bonariamente cerca di far perdere l'equilibrio alla "rivale": "Chiudi gli occhi e fai un passo avanti, ti guido io". Il siparietto si chiude con il sorriso di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

Comunque l'obiettivo sembra essere stato centrato: "Occhi blu", sempre via chat, si complimenta con la dama torinese. Il grande dubbio è se dietro l'attraente nickname si nasconda un corteggiatore reale o solo un fake pronto a burlarsi di Gemma.