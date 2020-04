Uomini e Donne, Armie Hammer corteggia Gemma Galgani?

La nuova versione di "Uomini e Donne", che vede protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, è già entrata nel vivo. L’inedito format, che si basa su un corteggiamento virtuale a suon di messaggi in chat, sta già offrendo spunti importanti alle protagoniste. Se da una parte Giovanna Abate continua a sentire i corteggiatori conosciuti durante il trono classico, Gemma Galgani ha iniziato a chattare con tre uomini misteriosi, ma uno di questi nasconderebbe un segreto.

Insieme ad altri due corteggiatori, Occhi Blu si è fatto notare sin dal suo primo messaggio: " Scriverti mi dà modo di esternare le emozioni interiori. Sono un tenerone romanticone, sarei emozionato ma nel contempo felice di conoscerti: una passeggiata in spiaggia a piedi nudi e il vento che accarezza i tuoi capelli e io fermo ad ammirarti e tu ". L’uomo misterioso ha dichiarato di avere 38 anni (età che ha lasciato al quanto perplessa Gemma) e per svelare qualcosa di più del suo aspetto fisico ha condiviso con la dama torinese un particolare del suo viso. Sulla chat ha così inviato la foto che mostra due profondi occhi azzurri. Lo scatto ha colpito positivamente Gemma Galgani, che ha deciso di approfondire la conoscenza virtuale, ma l’immagine non è passata inosservata a spettatori e curiosi, che sui social si sono scatenati.

In molti hanno notato, infatti, una strana somiglianza con un famoso attore statunitense, Armie Hammer, e sui social si sono moltiplicati i rumors. Occhi Blu sarebbe dunque un clamoroso fake e dietro il suo alter ego web si nasconderebbe un’identità differente. Un rischio che la redazione del programma Uomini e Donne ha messo in conto, vista la formula virtuale del programma di Maria De Filippi. Se per il momento Gemma non ha ancora capito chi realmente si celi dietro al misterioso corteggiatore, molti si chiedono se dietro a Occhi Blu non si nasconda un ex spasimante della dama torinese deciso a riconquistarla. Per altri, invece, si tratterebbe di uno scherzo, destinato a turbare Gemma.