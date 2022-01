Panella ha il Covid: "Sono vaccinata, altrimenti sarei in terapia intensiva"

Il contagio la sera del 24 dicembre. I primi sintomi il giorno di Natale, poi la diagnosi: Covid. Tiziana Panella, giornalista televisiva di Tagadà su La7, non è riuscita a evitare il contagio neppure con due dosi di vaccino, il booster e un tampone negativo fatto prima di andare a Caserta per trascorrere le festività con la sua famiglia.

Fatale il cenone della vigilia di Natale che si è rivelato un vero e proprio focolaio. In lungo articolo scritto per il Corriere della Sera, Tiziana Panella ha raccontato la sua drammatica esperienza: " Mi sveglio, è Natale e sto male e resisto. Il 26 sono a Roma. I sintomi non li riconosco, forse è un'influenza, una intossicazione. Intanto, mi metto in isolamento, aspetto, mi sembra di stare meglio, poi di nuovo male ". Il 27 dicembre arrivano le prime telefonate di conferma: un primo contagiato tra i familiari, poi il secondo e così via fino all'esito del suo tampone: positivo.

Così la giornalista si è ritrovata suo malgrado protagonista di una delle tante storie di cui lei ha parlato per mesi in televisione durante questi due anni di pandemia: " D’accordo con i medici che mi seguono, continuo la mia terapia abituale che dovrebbe aiutarmi anche contro il Covid. Non basta, sto male. Alziamo il dosaggio ". Lei rimane isolata nella sua stanza, mentre la figlia - negativa - le rimane accanto seguendola attraverso il vetro della camera da letto che si affaccia sul giardino. I giorni passano, la solitudine non aiuta e la malattia corre: " La solitudine della malattia è un’altra storia. Sento il sangue che pompa sotto la pelle e la pelle brucia, mi fa male tutto dai reni alle dita delle mani. La gola è piena di spilli, sullo sterno mi hanno piazzato una pietra, la testa è una trottola che gira e pesa. Ho paura. Sono un soggetto fragile. So che se non fossi vaccinata sarei in terapia intensiva ".