Tom Hiddleston e Zawe Ashton, le due star Marvel annunciano il primo figlio

Le voci erano insistenti da giorni e ai fan mancava solo la conferma, che è arrivata dall'ultimo red carpet della prima di "Mr. Malcolm's List" a New York. Zawe Ashton e Tom Hiddleston aspettano il loro primo figlio. Alla première della sua ultima pellicola l'attrice non ha potuto nascondere il pancione, che conferma la fase avanzata della gestazione.

La notizia della gravidanza arriva a pochi mesi dall'annuncio del fidanzamento tra i due attori, lui volto celebre delle saghe Marvel, dove interpreta Loki, e lei prossima a ricoprire un ruolo in "Captain Marvel 2". La star di Loki e l'attrice inglese si sono conosciuti sul set del film "Betrayal" e da quel momento non si sono più lasciati. Il fidanzamento lampo e poi l'annuncio della gravidanza hanno però lasciato a bocca aperta i loro sostenitori. Tom Hiddleston è uno degli attori più apprezzati e seguiti grazie al suo personaggio Loki della Marvel Comics. È proprio grazie al ruolo del dio dell'Inganno nel Marvel Cinematic Univers, che l'interprete britannico ha ottenuto il successo internazionale confermato poi con "Thor", "Thor The Dark World" e "Ragnarok" , infine consolidato dal ruolo da protagonista nella serie televisiva in sei puntate "Loki".

Da sempre molto attenti a difendere la loro vita privata per tenerla lontana dal clamore, Zawe Ashton e Tom Hiddleston sono riusciti a mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza, almeno fino alla prima del nuovo film dell'attrice. Sfilando sul red carpet la Ashton non ha potuto nascondere il pancione e sui social la notizia è diventata di dominio pubblico in pochissimo tempo. Alla première era assente, però, Tom Hiddleston, impegnato nelle riprese della seconda parte di "Loki" (che sarà trasmessa su Disney+ entro il 2023). L'attrice inglese non ha rilasciato dichiarazioni in merito e sui social nessuna foto è stata condivisa dai due attori. I fan dei film Marvel sono pronti ad accogliere nella "famiglia" Zawe Ashton, che prenderà parte al prossimo Marvel Cinematic Universe in "Captain Marvel 2", la cui uscita è prevista per l'anno prossimo.