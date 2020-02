Toni Collette nella nuova serie Pieces of Her per Netflix

Si chiama Pieces of Her la nuova serie tv di Netflix che vedrà come protagonista Toni Collette, di ritorno dopo l’acclamata miniserie tv Unbelivable.

Pieces of Her, la trama della serie tv Netflix

La serie tv segue quanto scritto da Karin Slaughter nel libro “Frammenti di lei” ed è ambientato in una tranquilla città della Georgia. Le protagoniste di questo racconto drammatico dai risvolti thriller sono Laura Oliver, logopedista, madre e tipica donna del sud, e sua figlia trentenne Andy. La vita delle due donne - che hanno un rapporto di amore e odio - cambia in modo significativo quando Andy rimane coinvolta in un episodio violento, facendo riaffiorare così aspetti della vita della madre sepolti nel passato e conducendo poi la figlia ad una ricerca attraverso il Paese per scoprire tutta la verità sulla sua famiglia.

Dramma e thriller ambientati in uno Stato del Sud degli U.S.A. con protagoniste donne forti, Pieces of Her ci ricorda così Sharp Objects, altro racconto denso di suspence che purtroppo ha avuto solo una stagione.

Toni Collette ancora protagonista

A ricoprire il ruolo di Laura, la madre di Andy, dovrebbe esserci Toni Collette. L’attrice, candidata agli Oscar nel 1999 per il suo ruolo ne Il sesto senso e vincitrice del Golden Globe nel 2010 per la serie United States of Tara, sta attraversando un periodo di grande spolvero ormai da più di un anno, in parte grazie anche alla collaborazione con Netflix. Nel 2019 è stata protagonista del film Velvet Buzzsaw, diretto da Dan Gilroy, e della miniserie tv Unbelievable. Inoltre è presente nel catalogo della piattaforma streaming con Wonderlust. Di recente invece è stata partecipe di Cena con delitto - Knives Out, mentre nei prossimi mesi sarà al fianco di Damon Lewis nel film Dream Horse.

Produzione della serie tv

Mentre ancora non abbiamo notizie in merito all’uscita su Netflix degli episodi e al nome dell’attrice che avrà il ruolo di Andy, sono stati invece annunciati i produttori esecutivi e la regista della serie tv. Pieces of Her sarà composta da otto episodi, diretti da Minkie Spiro, regista affermata nel mondo seriale avendo diretto episodi di Downton Abbey, Better Call Saul, Kidding, Fosse/Verdon ed anche del prossimo titolo HBO The Plot Against America.

La sceneggiatrice della serie tv, nonché produttrice, è Charlotte Stoudt, già autrice di: House of Cards, Fosse/Verdon e Homeland. La produzione, tutta al femminile, vede partecipare, oltre alla scrittrice Karin Slaughter, anche Lesli Linka Glatter, già impegnata con The Leftovers e ancora Homeland, Bruna Papandrea, executive producer di The Undoing e Nine Perfect Strangers, Janice Williams e Casey Haver, entrambe dietro a Queen America, serie tv di Facebook Watch.