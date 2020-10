Su Netflix arriva la seconda stagione di The Alienist

C’è finalmente una data precisa per il ritorno di The Alienist, l’amata serie tv americana di grande successo anche qui in Italia. La seconda stagione, che è stata trasmessa negli Usa dallo scorso 19 giugno, arriva su Netflix e sul catalogo italiano del colosso dello streaming dal 22 ottobre. Gli otto episodi che compongono il secondo capitolo della storia, presentano una nuova indagine sul filo del rasoio portata avanti dal Dr. KLaszlo Kerizler, interpretato da Daniel Bruhl. Nel cast anche Luke Evans, sulla cresta dell’onda dopo la sua apparizione nel film La Bella e la Bestia, è ancora una volta il reporter Josh Moore, e Dakota Fanning interpreta di nuovo la progressista Sara Howard.

The Alienist è liberamente ispirato ai romanzi di Caleb Carr, l’esperto di storia militare che ha trovato successo all’estero come romanziere. La seconda stagione della serie, per l’appunto, adatta il secondo romanzo dello scrittore, dal titolo l’Angelo dell’oscurità. E fin dall’inizio non era previsto che The Alienist tornasse in tv con un nuovo ciclo di episodi. In America, infatti, alla luce di un successo di critica e pubblico, solo in un secondo momento si è pensato di continuare a raccontare le vicende dello psicologo newyorkese alle prese con macabri omicidi. La prima stagione, disponibile anch’essa su Netflix, ha unito tutti all’unisono, facendo scattare il semaforo verde per una seconda stagione.

L’ambientazione di The Alienist resta la stessa. In una New York di fine ‘800, il dottor Laslzo si trova ad indagare su un nuovo caso di omicidio. Questa volta sarà Sara Howard a chiedere il suo aiuto, ora che è ha aperto un’agenzia privata di investigazione. Sarà coinvolto anche Josh Moore, diventato un cronista del Times a tutti gli effetti. Il trio dovrà far luce sulla scomparsa di Ana Linares, figlia del console spagnolo. L’indagine condurrà i protagonisti in un sentiero irto di ostacoli, tra omicidi e inganni. Al centro del racconto ci saranno di nuovo i temi caldi della serie, come la corruzione delle forze dell’ordine, la posizione delle donne in una società ancora poco progressista, la diseguaglianza economica e il sensazionalismo della stampa scandalistica. Otto nuovi episodi per un racconto teso e asfissiante. The Alienist, ad oggi, si conferma una tra le serie poliziesche più in interessanti del panorama televisivo.