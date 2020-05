Torna a parlare Javier Rigau e conferma le sue verità sulla Lollobrigida

Si ritorna a parlare di Gina Lollobrigida e dopo la nostra intervista esclusiva al marito Javier Rigau, che ha raccontato la sua storia durata oltre 40 anni la diva, a Live non è la D’Urso è proprio lui a parlare, partendo dalle immagini di “ Un giorno in pretura ” la trasmissione Rai, che ha ripreso il processo che quattro anni fa, la diva ha sostenuto per aver denunciato Javier di averla sposata a sua insaputa.

Le vengono mostrate le immagini della trasmissione, in cui Gina nega di avere mai saputo di questo matrimonio, e racconta di esserne venuta a conoscenza tramite internet e poi essere andata dai Carabinieri a denunciarlo. Le parole di Rigau sono taglienti: “ Ho dimenticato tutto perché questo è il passato. La causa è stata archiviata per denuncia falsa. sono stato inviato ad andare al Vaticano. Non è stato annullato dalla Sacra Rota. Loro hanno certificato che il matrimonio non è mai stato annullato, hanno respinto ogni argomento di Gina del matrimonio a sua insaputa. Il mio matrimonio è stato sciolto per dispensa, come se fosse un divorzio. E’ stato valido dal 2010 al 2019 ”.

Si indaga poi sul rapporto personale tra i due, e mentre Gina, sempre nelle immagini del processo andato in onda in Rai, sosteneva che il loro rapporto era esclusivamente amicale, al rientro è Vladimir Luxuria che chiede spiegazioni su questo fatto, citando le parole raccontate di Javier nella nostra intervista. “ Il primo matrimonio non si è celebrato perché mia madre soprattutto non voleva. I miei hanno sempre contrastato la nostra unione - risponde - Mi fa pena vederla in quelle condizioni e nel giudizio. Ero presente. Lei parla, ma non è lucida. Ridice quello che le dicono di dire ”.