Totti e Ilary, storia di un amore finito male (anzi malissimo)

Finalmente la storia della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha un inizio e una fine (seppur provvisoria). A scandire le tappe di uno degli addii più chiacchierati della cronaca rosa è stato il Pupone. Dopo mesi di indiscrezioni e voci su tradimenti, vendette, ripicche e riavvicinamenti, l'ex capitano della Roma ha rivelato quando il matrimonio con Ilary si è incrinato e come si è arrivati all'inevitabile separazione.

" La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso ", ha confessato Totti nell'intervista fiume rilasciata al Corriere. Marzo 2021. L'allontanamento tra i due, però, avrebbe origini lontante, addirittura nel 2016, quando il calciatore sta per appendere le scarpette al chiodo. Smettere di giocare a calcio, dire addio alla Roma (anche da dirigente) e poi la morte del padre, nel 2020, hanno mandato in crisi Francesco. Ilary si sarebbe allontanata a poco a poco segnando l'inizio della fine.

La conduttrice si butta a capofitto nel lavoro. Totti si concentra sul padel e nell'agosto 2021 conosce Noemi Bocchi durante un torneo. In quel periodo i due si vedono pochissimo, l'attrazione non sarebbe ancora scattata. Siamo a settembre 2021. Ilary prepara la nuova stagione dell'Isola dei famosi e Francesco scopre una serie di messaggi della moglie con un uomo misterioso. A fare da tramite sarebbe Alessia, la parrucchiera di fiducia della Blasi. Il Pupone fa finta di niente e continua a vedere Noemi e insieme frequentano gli stessi posti, le stesse feste, anche in presenza di Ilary. La conduttrice parte per la Lapponia insieme all'amico Luca Tommassini. Siamo a dicembre 2021. Per la stampa la famiglia Totti è quella del Mulino Bianco. Nessuno sospetta che ci sia una crisi profonda. Ma in realtà alla villa dell'Eur vivono già da separati in casa. " Non c'era dialogo, non c'era più niente" , ha rivelato Totti.

A Capodanno arriva la svolta, almeno per Totti che " inizia la storia " con Noemi Bocchi, la 35enne romana, divorziata con due figli. A febbraio 2022 Dagospia mette in piazza i panni sporchi di Totti, pubblicando una foto che lo ritrae allo stadio Olimpico con la sua nuova fiamma. Ilary Blasi va a Verissimo per negare la crisi, ma al riparo da occhi indiscreti chiede conto al marito della storia con Noemi e tutti i nodi vengono al pettine. Dall'una e dall'altra parte.

Marzo 2022. La coppia prova a ricucire il profondo strappo. Si mostra insieme ai figli al ristorante, va a Disneyland per rendere felice la figlia Isabel ma la fine è prossima. L'11 luglio la coppia affida alla stampa due comunicati disgiunti sulla fine del loro matrimonio. Due messaggi dai toni differenti, che parlano di un addio tutt'altro che pacifico. Ilary Blasi parte per la Tanzania con i tre figli per allontanarsi dal clamore mediatico. Francesco Totti si rifugia nel padel e cerca di mantenere un basso profilo. Sono gli avvocati a prendere in mano le redini della situazione. L'accordo però non si trova. Si dice che la tensione tra i coniugi sia alle stelle. Ilary documenta la sua estate in vacanza con foto e video su Instagram. Il Pupone si nasconde ma non dai paparazzi, che lo sorprendono in più occasioni a casa di Noemi, anche a Sabaudia, dove l'ex calciatore trascorre il mese di agosto con la nuova compagna a pochi chilometri di distanza.

Si vocifera che Ilary sia pronta a raccontare la sua verità in televisione a Verissimo o a Belve, ma a rompere il silenzio per primo è Totti, che rilascia un'intervista al vetriolo al Corriere il 10 settembre. Tutto il resto, il gossip e i pettegolezzi, sono dei giorni nostri.