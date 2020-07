Amputazione della gamba inutile: l'attore Nick Cordero muore dopo 3 mesi di agonia

Lottava ormai da mesi contro una grave infezione provocata dal Covid-19, ed alla fine l'attore canadese Nick Cordero si è spento la scorsa domenica in un letto dell'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles (California).

Nicholas Eduardo Alberto Cordero, 41 anni, era conoscito soprattutto come interprete di musical a Broadway. Pallottole sopra Broadway, Waitress e A Bronx Tale sono solo alcuni dei suoi spettacoli più apprezzati. Sposato da circa tre anni con la ballerina Amanda Kloots, l'attore aveva avuto con lei un figlio lo scorso anno. Secondo quanto riferito dal "NewYorkTimes", che ha dato per primo la notizia, l'artista aveva cominciato ad accusare i primi sintomi del Coronavirus a marzo, ma inizialmente la sua malattia era stata scambiata per una più comune polmonite. Il quadro clinico, tuttavia, si era presto aggravato, costringendo il 41enne a recarsi in ospedale lo scorso 30 marzo.

Con serie complicazioni, Cordero era stato subito sottoposto a coma farmacologico a causa della gravissima infezione in atto. Dopo oltre un mese di sonno indotto, l'attore aveva ripreso conoscenza lo scorso 13 maggio, ma la situazione era ben presto nuovamente degenerata. A preccupare i medici, una serie di mini-ictus e diversi coaguli nel sangue. Inutili i disperati tentativi dei sanitari del Cedars-Sinai di salvargli la vita. Dopo l'inserimento di un pacemaker temporaneo, Cordero era stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza nel corso del quale i medici avevano provveduto ad amputargli la gamba destra. Ormai del tutto incapace di respirare autonomamente, il 41enne aveva inoltre subito una tracheotomia ed era attaccato ad un respiratore meccanico.

I medici stavano ormai considerando l'ipotesi di procedere con un doppio trapianto di polmoni, quando è sopraggiunta la morte, arrivata dopo oltre 90 giorni di agonia. Distrutta dal dolore la moglie Amanda, rimasta con lui fino alla fine, anche se a distanza. "Dio ha un altro angelo in paradiso ora. Nick era una luce così brillante. Era amico di tutti, amava ascoltare, aiutare e soprattutto parlare. Era un attore e musicista incredibile. Amava la sua famiglia e adorava essere padre e marito ", ha scritto sul proprio account Instagram.