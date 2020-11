Truffa da 5mila euro ai danni di Linus: "Ha fatto finta di essere la mia banca"

Non solo gli anziani cadono nella trappola dei truffatori. L'ultimo a finirci dentro è stato dj Linus, una delle voci più popolari del panorama radiofonico italiano. Il direttore di radio Deejay ha raccontato attraverso i social network di essersi lasciato raggirare da uno sconosciuto, che al telefono è riuscito a derubarlo di 5mila euro.

La giornata non era partita nel migliore dei modi per dj Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta, ma mai si sarebbe immaginato di finire nella trappola di un truffatore esperto. Lo speaker ha raccontato nel dettaglio la vicenda, che lo ha visto protagonista, con un lungo post di sfogo su Instagram: " Mi arriva un sms dalla banca che mi dice che sono stati notati movimenti anomali. Controllo il mio account e non c'è nulla ". Linus non abbocca al primo tentativo, ma poco dopo ecco arrivare una telefonata nella quale un finto funzionario gli parla di strani movimenti da e per Lugano.

Il tipo al telefono molto gentilmente e con grande pazienza mi spiega che sono stati fatti quattro bonifici dal mio conto e che bisogna bloccarli. Parte tutto un giro di sms con codici da inserire che dura almeno 45 minuti. Poi sparisce

Apro l'home banking e ci sono due prelievi da 2500 euro l'uno. Fottuto!

Il conduttore radiofonico, sulle prime pensa al collega Roberto Ferrari, ma il finto bancario lo asseconda ed ecco scattare lavera e propria: "". La truffa è andata a buon fine ma dj Linus ancora non ne è a conoscenza: "".