Tu sì que vales, concorrente gela Belen: "Invidiosa e masochista"

A Tu sì que vales arrivano concorrenti di ogni tipo, ma il naturopata Dante De Rosa ha catalizzato l'attenzione nell'ultima puntata dello show di Canale 5. Non solo per il lunghissimo intervento - che Maria De Filippi ha intervallato ironicamente, servendo caffè al pubblico presente in studio - ma soprattutto per le parole rivolte a Belen Rodriguez. L'argentina si è sottoposta, insieme a giudici e conduttori, al test sui vizi capitali ma quando il 62enne le ha comunicato l'esito dell'analisi, le sue parole hanno gelato letteralmente lo studio.

Dante De Rosa, naturopata arrivato da Napoli, ha praticamente aperto l'ultima puntata di Tu sì que vales con la sua idea, "Seratonino", una mappa del benessere elaborata in fase di tesi. Il concorrente ha spiegato alla giuria e al tavolo dei conduttori di avere ideato un test per scoprire il vizio predominante nella personalità. Il concorrente, dopo essersi dilungato oltre ogni aspettativa (con tanto di sfottò e gag da parte dei giudici e della regia), ha enunciato i risultati: " Martin sei pauroso e controfobico. Giulia pigra e iperattiva ". Al momento di dare il risultato a Belen Rodriguez, però, l'uomo ha invitato la showgirl al centro dello studio.