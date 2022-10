"Tu sei il burattino del Gf", "Mi rompo i c...": scatta la rissa nella Casa

Carolina Marconi non fa sconti a nessuno e dopo la lite con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, lo scontro si è acceso con Charlie Gnocchi. Dopo l'ultima diretta serale, nella quale Alfonso Signorini aveva rimarcato la sua grinta mostrata nella prime settimane di gioco - con i suoi modi schietti e diretti - la concorrente è stata protagonista di una lite con Charlie.

Gnocchi era in camera con Luca e altri concorrenti, quando Carolina Marconi è arrivata nella stanza e ha accusato il conduttore radiofonico di creare dinamiche finte all'interno della Casa. " Tu sei uscito dal confessionale per cercare di spronarci a tutti. Tu stai facendo il gioco del Grande Fratello, ovvio" , ha dichiarato Carolina, puntando il dito contro Gnocchi, che si è difeso con forza: "Non è vero, faccio il gioco mio perché mi rompo i coglioni a non fare niente ".

La Marconi però non ha mollato la presa e è tornata alla carica, accusandolo di non essere in grado di fare il suo gioco all'interno del reality: " Ti ho sentito, sei andato lì (nel confessionale, ndr) e hai detto: 'Che devo fare?'. Tu non devi essere il burattino del Grande fratello, tu devi fare le cose che senti di fare" . Nell'accesa discussione si è inserito anche Luca, che ha provato a difendere Charlie ma la Marconi ha abbandonato la camera risentita.

Le sue parole sono state inizialmente interpretate come un'accusa anche nei confronti degli autori e della produzione, ma Carolina ha spiegato il suo sfogo ad Antonella e Nikita, che stavano facendo colazione con lei la mattina successiva al litigio. " Lui smuove cose, parla con tutti, litiga con tutti, per smuovere la situazione perché vuole avere clip", ha chiarito Carolina, sostenendo di avere notato un drastico cambiamento in Gnocchi, come se quest'ultimo volesse ottenere maggiore visibilità. "È una persona scoppiata dal nulla a me sa di finzione. Non è più il Charlie di prima" , ha tuonato la gieffina e l'argomento - visto il clamore suscitato sui social network - potrebbe essere trattato nel corso della prossima diretta.

Carolina: -“Entra nel confessionale e poi esce, discute con tutti, litiga con tutti per avere litigate perché vuole avere la clip.

Una persona è scoppiata dal nulla, a me sa di finzione scusami”



CAROLINA ENDED CHARLIE #GFvip pic.twitter.com/rPkwmPrjAL — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 11, 2022