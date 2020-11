"Tutti f...", "E a casa tua i co...". La furibonda "rissa" di Emma

Botta e risposta dai toni decisamente accesi tra Emma Marrone e un utente sul web. Teatro della rissa virtuale un popolare social network, dove il commento di un hater ha scatenato la reazione rabbiosa della cantante salentina, che c'è andata giù pesante.

A innescare la lite social è stato l'ultimo post di Blue Phelix condiviso dall'artista sulla sua pagina personale Instagram. Il giovane cantante livornese è uno dei protagonisti dell'attuale edizione del talent canoro X Factor, in onda su Sky, e milita nella squadra degli Under Uomini capitanata dall'agguerrita Emma Marrone. La cantante salentina ha intravisto in Blue Phelix un grande talento sin dalle audizioni e lo ha voluto con forza nel suo team.

Baby Blue e il suo bro. Oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua

Ah, ma tutti e due fr*ci?

Nelle ultime ore, all'anagrafe Francesco Franco, è finito nel mirino degli odiatori social e a difenderlo ci ha pensato la sua coach Emma. L'artista ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme al fratello, uno scatto di alcuni anni fa accompagnato da una dedica: "". L'immagine familiare, però, ha scatenato la risposta violenta di un hater , che poco sotto al contenuto ha commentato: "".