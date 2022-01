Ecco cosa vedremo al cinema nel 2022

Lo sguardo degli amanti del cinema è già proiettato in avanti, verso i film attesi per il 2022. Ad esempio, sono molti gli spettatori che stanno facendo il conto alla rovescia in attesa dell'arrivo di Killers of the flower moon, il film western diretto da Martin Scorsese e interpretato dai suoi due attori feticcio, Robert De Niro e Leonardo Di Caprio. Il film prende il via dopo che alcuni membri della tribù Osage vengono uccisi in circostanze misteriose negli anni '20, portando all'inizio di un'indagine federale che coinvolge anche J. Edgar Hoover. Ma insieme al film di Martin Scorsese sono molte le pellicole che rientrano nella lista dei film più attesi dell'anno appena cominciato.

I film attesi nel 2022: gli arrivi di gennaio

Il 2022 si apre già con uno dei film più attesi non solo della nuova stagione cinematografica, ma anche degli ultimi anni. Il primo gennaio, infatti, in sala arriva Matrix Resurrection, il quarto capitolo della famosa saga che riporta sul grande schermo Keanu Reeves nei panni di Neo. Diretto da Lana Wachowski, Matrix Resurrection vedrà anche la partecipazione di Carrie-Anne Moss. Il 13 gennaio, invece, arriva al cinema King Richard - Una famiglia vincente, film diretto da Reinaldo Marcus Green e interpretato da Will Smith e Jon Bernthal. La pellicola è incentrata su Richard Williams (Smith), il padre delle due atlete che sono state in grado di cambiare il mondo del tennis, Serena e Venus William (Aunjanue Ellis e Saniyya Sidney). Il 20 gennaio, invece, sarà la volta di Spencer, il film di Pablo Larraìn incentrato sul ritratto dell'amata Lady Diana Spencer e presentato in anteprima mondiale alla 78a edizione del festival di Venezia lo scorso settembre. A interpretare la principessa triste c'è l'attrice Kristen Stewart, diventata famosa per aver interpretato Bella Swan nella saga di Twilight.

Cinecomics e Disney

Come accade sempre più spesso, anche la stagione cinematografica del 2022 sarà dominata da blockbuster e cinecomics. Si comincia il 3 febbraio con Morbius, pellicola diretta da Daniel Espinosa e interpretata dal divo Jared Leto. La trama ruota intorno al biochimico Michael Morbius che sta cercando una cura per una malattia del sangue che lo affligge. Tuttavia, durante le sue sperimentazioni scientifiche, l'uomo finisce col trasformarsi in un vampiro. Michael Morbius è un personaggio dell'universo fumettistico della Marvel e che è noto per essere un nemico di Spider-Man. Il 3 marzo in sala dovrebbe arrivare The Batman, il film di Matt Reeves che vuole essere un reboot della saga cinematografica di Batman, dopo la trilogia di Christopher Nolan. A interpretare il noto Uomo Pipistrello ci sarà Robert Pattinson, l'ex Edward Cullen di Twilight. Nel film Bruce Wayne/Batman dovrà sfidare la corruzione dilagante di Gotham City mentre la sua strada incrocerà quella del misterioso Enigmista (Paul Dano).

Tra i film più attesi ci sono anche Doctor Strange nel multiverso della follia e Thor - Love & Thunder, entrambi in uscita il 4 maggio. Il primo, che è il nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe, prende il via dopo gli eventi raccontati in Spider-Man: No way home e le serie Loki e WandaVision. Doctor Strange è ancora alla ricerca della Gemma del Tempo, ma una minaccia inaspettata lo porterà a liberare inavvertitamente un male che potrebbe distruggere ogni cosa. Thor - Love and Thunder è il nuovo capitolo dedicato al dio del tuono e diretto da Taika Waititi. L'annuncio del film aveva fatto molto discutere perché, in esso, sarà il personaggio di Jane - fidanzata di Thor e interpretata da Natalie Portman - a prendere il martello e i poteri del famoso dio norreno.

Tra le altre uscite Marvel va citato anche Black Panther - Wakanda Forever, che non ha ancora una data di uscita. I dettagli sulla trama del film sono top secret: questo anche a causa della prematura morte di Chadwick Boseman, l'attore che interpretava Black Panther. Il 15 dicembre 2022 invece uscirà Aquaman and the lost kingdom, pellicola che appartiene alla competitor della Marvel, la DC Comics. Nella pellicola Jason Momoa riprendere il ruolo di Arthur, il legittimo erede al trono dell'impero sottomarino. Il film è stato molto chiacchierato anche per la presenza di Amber Heard dopo la causa contro l'ex marito Johnny Depp.

Per quanto riguarda le produzioni Disney, va citato senza dubbio il film Lightyear - la vera storia di Buzz, che arriverà in sala il 17 giugno e che racconta la storia di uno dei due protagonisti di Toy Story. Senza data di uscita, invece, è Come d'incanto 2, il sequel del film con Amy Adams, incentrato su un personaggio del mondo incantato che scopre l'amore nel mondo reale. Infine, tra i blockbuster in uscita e tra i film attesi del 2022 c'è Uncharted, che arriverà in sala il 17 febbraio. La pellicola è tratta dalla serie omonima di videogiochi ed è interpretata da Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Uncharted racconta le origini del cacciatore di tesori Nathan Drake (Holland): il film racconta l'inizio della sua amicizia con Victor Sullivan, che diventerà il suo mentore e il suo aiutante mentre Nathan è alla ricerca del fratello maggiore.

Film italiani attesi nel 2022

Per i fan del cinema e della comicità italiana il 2022 si apre con Belli ciao, il film diretto da Gennaro Nunziante che vede come protagonista il duo comico formato da Pio d'Antini e Amedeo Grieco, meglio conosciuti come Pio & Amedeo. Il 13 gennaio 2022 arriva in sala America latina, il nuovo film di Damiano e Fabio D'Innocenzo, che è stato presentato in anteprima mondiale allo scorso festival di Venezia. Interpretato da Elio Germano, il film ruota intorno a un dentista facoltoso dalla vita apparentemente perfetta che cade in un abisso quando nel seminterrato della sua vita fa una scoperta che gli cambierà la vita e distruggerà ogni sua certezza.

Nel 2022 uscirà anche Nostalgia, pellicola diretta da Mario Martone e tratta dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea. Di Nostalgia non si hanno ancora dettagli precisi, se non che sarà interpretato da Pierfrancesco Favino e sarà ambientato a Napoli, nel rione Sanità. Senza data di uscita ufficiale è anche Il ritorno di Casanova, il nuovo film di Gabriele Salvatores intepretato da Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio. La storia, secondo quanto riporta Coming Soon, ruota intorno a un famoso regista italiano che, avendo difficoltà ad accettare il passare del tempo, decide di raccontare la storia e la vita di Casanova in quello che dovrebbe essere il suo ultimo film; ed è proprio durante le riprese che l'uomo si accorge di essere pericolosamente simile al personaggio che vuole portare sul grande schermo.

Ancora non si conosce la data di uscita de Il Colibrì, il film che Francesca Archibugi ha tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, che nel 2020 ha vinto il Premio Strega. La storia ruota intorno a Marco Carrera (intepretato da Pierfrancesco Favino), sin dall'infanzia nei primi anni '70 fino al trasferimento a Roma passando al ritorno a Firenze: tra dolori, lutti e coincidenze il film vuole raccontare proprio lo spaccato di un essere umano. Nel corso del 2022 dovrebbe uscire - secondo Nientepopcorn.it - anche Bones & All, il nuovo film di Luca Guadagnino che torna a lavorare con Timothée Chalamet dopo il successo di Chiamami col tuo nome. Nella primavera del 2022 debutterà in sala anche la nuova regia di Kim Rossi Stuart, che torna dietro la macchina da presa con Brado, pellicola che sarà distribuita da Vision Distribution. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, se non che nel film ci saranno anche Barbora Bobulova e Saul Nanni.