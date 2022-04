Tutti i film da vedere nel weekend di Pasqua

Il weekend di Pasqua - soprattutto per quel che concerne le giornate di sabato e domenica - ha portato a grandi cambiamenti nei palinsesti televisivi che, proprio come avviene a Natale, hanno scelto di proporre agli spettatori delle pellicole a tema. Sono molti, infatti, i film inerenti la morte e resurrezione di Gesù Cristo che andranno in onda questo fine settimana.

Aspettando Pasqua, i film di sabato

La lunga maratona dei film di Pasqua inizia sabato alle 21.00 su Rai 2 con Risorto, film del 2016 diretto da Kevin Reynolds e interpretato da Joseph Fiennes e Tom Felton. Il film prende il via dopo la crocefissione di Gesù ed è incentrato su due militari romani che ricevono l'ordine da Ponzio Pilato (Peter Firth) di controllare che i seguaci del Messia non rubino il corpo del martire. Tuttavia il corpo di Gesù scompare lo stesso e i due militari sono costretti a partire per una missione di recupero, prima che si diffonda la voce che il Messia è risorto, portando a una rivolta tra le strade di Gerusalemme.

Su TV2000, alle 21.30 andrà invece in onda La Bibbia: Barabba, film per la tv in due parti di Roger Young che vede Billy Zane nella parte del ribelle del titolo. Barabba è un criminale da quattro soldi che si mette in fuga dopo essere stato sorpreso a rubare durante un banchetto matrimoniale a Cana (le famose Nozze di Cana della Bibbia). Per nascondersi, ma anche per festeggiare il maltolto, l'uomo si reca in un bordello dove fa la conoscenza della dolce Ester (Cristiana Capotondi), che gli parla di Gesù (Marco Foschi).

La sera di sabato continua con la messa in onda, alle 21.30 su Rete 4 del film Il re dei re, famoso film del 1961 firmato da Nicholas Ray. La pellicola segue tutte le vicende della vita di Gesù, partendo addirittura dal 63 a.C. con la conquista di Gerusalemme per mano dei romani, per contestualizzare la storia. Si procede poi dalla nascita di Gesù nella stalla con l'adorazione dei Magi, fino alla lunga peregrinazione che lo porterà ad essere crocefisso. Il ruolo del Messia è interpretato da Jeffrey Hunter.

Sebbene non sia un film a tema propriamente biblico anche il film di Ron Howard, Il codice da Vinci, ha dei temi inerenti le festività pasquali. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Dan Brown, andrà in onda sabato alle 21.30 su Tv8. Sebbene sia soprattutto un thriller volto a svelare intrighi, Il codice Da Vinci prende il via dall'assioma secondo il quale Gesù non sarebbe il figlio di Dio, ma "solo" un uomo straordinario, comunque mortale. Soprattutto, Il codice da Vinci ruota intorno all'idea che Gesù si sia sposato e che abbia dato il via a una discendenza. Il film con Tom Hanks, dunque, affronta le conseguenze della morte di Gesù sulla croce e la sua presunta resurrezione, che sono i dogmi al centro della festività pasquale.

I film da vedere a Pasqua

I film da vedere il giorno di Pasqua iniziano domenica alle 14.05 su La7 con la messa in onda di Ben-Hur. Vero e proprio colosso della storia del cinema, il film - diretto da William Wyler - racconta una storia di tradimenti e rivalsa. Al centro del racconto c'è Giuda Ben-Hur (Charlton Heston) che, tradito dall'amico romano Messala Severus (Stephen Boyd), cercherà il modo per avere la sua rivalsa durante la corsa delle quadrighe al Circo di Gerusalemme. Tutta la vicenda di Ben-Hur si snoda parallelamente a quella Gesù, che è interpretato da Claude Heater e non viene mai mostrato in volto.

Alle 17 su Rai Movie, invece, andrà in onda Il Messia, film firmato da Roberto Rossellini che racconta tutta la vicenda della storia di Gesù (interpretato da Pier Maria Rossi) fino alla sua crocefissione. Il film è stato il terz'ultimo girato dal regista, a soli due anni dalla sua morte. Alle 21.20, su Rai Premium, verrà trasmesso La Bibbia: Jesus. Come nel caso del "capitolo" dedicato a Barabba, quello su Jesus è diretto da Roger Young ed è suddiviso in una miniserie di due episodi, sebbene sia disponibile anche una versione come "film unico". La particolarità di questo film è che la figura di Gesù viene affrontata in un modo molto più umano e meno divino, con la speranza di irretire anche un pubblico più apertamente laico. Nel film Gary Oldman veste i panni di Ponzio Pilato, mentre Jacqueline Bisset è la Madonna.

Molto famoso, invece, è La passione di Cristo, film di Mel Gibson che vede come protagonista Jim Caviezel e che andrà in onda domenica sera alle 21.25 su Nove. La particolarità del film è quella di essere stato girato interamente in latino e in una sorta di rivisitazione dell'aramaico antico, per dare maggiore verosimiglianza a una storia dal respiro epico. Come si evince dal titolo, il film si concentra soprattutto sulle ultime ore di vita di Cristo, prima del martirio sulla croce.

Dopo La passione di Cristo su Nove andrà in onda il film Resurrection, alle 23.50. Uscito nel 2021 il film è diretto da Ciaran Donnelly su sceneggiatura di Simon Block. Come suggerisce il titolo, si concentra sulla resurrezione di Cristo. Nello specifico il film parla dei seguaci del Messia a cui viene data la caccia e che sono costretti a nascondersi per non incorrere nella tortura e nel martirio. Tuttavia, quando la notizia della resurrezione del loro Messia comincia a diffondersi per le strade di Gerusalemme, gli uomini capiscono di avere ancora una speranza.

Alle 00.50 su La7d verrà trasmesso L'ultima tentazione di Cristo, film diretto da Martin Scorsese nel 1988 e tratto dal romanzo omonimo dello scrittore Nikos Kazantzakis. L'uscita della pellicola venne accompagnata da non poche polemiche per la scelta di rappresentare un Cristo (interpretato da Willem Defoe) che cerca di scappare dal suo destino da figlio di Dio per poter vivere come tutti gli altri, al punto da convincere lui stesso Giuda (Harvey Keitel) a tradirlo. L'ultima tentazione di Cristo è dunque una pellicola che cerca di sondare il lato più umano del Salvatore, il suo desiderio di avere una vita normale.

Infine, il film che non può mancare durante i palinsesti di Pasqua è il musical Jesus Christ Superstar, che andrà in onda alle 00.53 su Rete 4. Diretto da Norman Jewison, Jesus Christ Superstar è la trasposizione del musical omonimo di Tim Rice che racconta l'ultima settimana di vita di Gesù, prima della sua tragica morte.