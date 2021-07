Le ultime ore di Gianni Nazzaro: "Prima di morire ha sposato Nada"

Gianni Nazzaro sapeva che gli erano rimasti pochi giorni di vita. Il tumore ai polmoni che lo ha colpito mesi fa non gli ha lasciato scampo. Così ha scelto di compiere l'ultimo gesto d'amore per la sua compagna, Nada Ovcina, sposandola nel cuore della notte nell'ospedale dove è morto all'età di 72 anni il 27 luglio. Testimone ufficiale delle nozze il settimanale Nuovo, che ha documentato le ultime ore di vita del cantante con l'ultima esclusiva intervista.

Il popolare cantautore è spirato il 27 luglio al termine di una lunga malattia. Nell'ospedale romano dove era ricoverato negli ultimi giorni Gianni Nazzaro ha però fatto molto di più che aspettare la morte. Ha scelto di unirsi in matrimonio con la sua storica compagna, Nada - la donna che per anni è stata al suo fianco anche in veste di agente e ufficio stampa - sposandola per la seconda volta. Un gesto romantico e disperato raccontato dalla moglie al settimanale Nuovo: " Lui e io eravamo divorziati e ogni tanto progettavamo di risposarci. Quando le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, Gianni mi ha chiesto di diventare sua moglie. Un matrimonio in extremis, celebrato alle tre del mattino in una stanza di ospedale. Ma mi ha regalato un attimo di felicità: l'ultimo, purtroppo, che rende il nostro legame eterno e indistruttibile ".