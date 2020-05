Uomini e Donne, Sirius pizzicato su Tinder?

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta entrando nel vivo. L'atmosfera da sogno vissuta nell'ultima esterna di Uomini e Donne è stata però turbata da nuove indiscrezioni sul giovane corteggiatore. Secondo alcuni siti di gossip, infatti, Sirius avrebbe un profilo attivo su Tinder, il noto portale di incontri.

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne la coppia ha vissuto un'esterna da "favola" con Gemma vestita da principessa e il giovane ufficiale nei panni del principe. Sguardi languidi, parole dolci e l'emozione visibile della dama torinese hanno catalizzato l'attenzione del pubblico sulla loro tanto discussa relazione. I due proseguono, però, la loro conoscenza a ritmo serrato, ma tutto attorno i rumors crescono.

La notevole differenza di età tra Gemma e Sirius (oltre 40 anni) ha fatto storcere il naso a molti sin dall'inizio della loro conoscenza. A partire dall'opinionista Tina Cipollari, che fin dalle loro prime chat virtuali aveva soprannominato la coppia con un sarcastico "nonna e nipote". Anche i fan sono sicuri che il bell'ufficiale sia solo in cerca di visibilità e le recenti attenzioni rivolte da Sirius a un'altra dama del dating show di Maria De Filippi, Valentina, sarebbero una conferma. Tra Nicola e Valentina, nelle ultime puntate, ci sono stati sguardi di intesa e frecciatine, che hanno fatto ingelosire non poco Gemma, sempre più presa dal 26enne. A fare maggiore scalpore, però, nelle ultime ore è stata la scoperta di un profilo su Tinder che sembrerebbe ricondurre proprio a Vivarelli.

Come riporta il portale "Isa e Chia", alcuni fan della trasmissione avrebbero scoperto che Nicola Vivarelli, alias Sirius, avrebbe un profilo personale sulla famosa app di incontri, Tinder. L'account mostra diverse foto del giovane ufficiale della marina mercantile, alcune anche in pose sensuali. Difficile sapere, per il momento, se si tratti di un profilo fake (che utilizza impropriamente immagini di Sirius ma non è gestito da lui) o se la pagina sia stata aperta da Nicola Vivarelli per conoscere nuove ragazze. La polemica si è già innescata. Sirius è davvero innamorato di Gemma Galgani come ha confermato nelle ultime puntate oppure, come ripete spesso Tina, è solo business? Nelle prossime puntate del programma è certo che Gemma indagherà sulla nuova indiscrezione trapelata.