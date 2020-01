Uomini e Donne, lutto per l’ex tronista Carla Velli: ex compagno trovato morto

Dramma per la ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli: come riportato dalla cronaca, è stato trovato morto il suo ex compagno e padre di suo figlio, Matteo Voltolina.

Conosciuta al pubblico di Canale 5 per essere stata la scelta di Francesco Arca, la Velli ebbe con l’attore una relazione durata pochi mesi che, poi, la riportò negli studi televisivi Mediaset con il ruolo di tronista. Amatissima dal pubblico che ha seguito le sue peripezie sentimentali, Carla concluse il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ricevendo un secco no dal corteggiatore Cristiano Angelucci.

Da quel momento, la donna si è allontanata dal piccolo schermo e ha incontrato il grande amore, Matteo Voltolina. È con lui che Carla Velli ha provato a costruire una famiglia e dalla loro unione è nato il figlio Emanuele, che oggi ha circa due anni. La relazione con il compagno, però, si è conclusa dopo un po’ di tempo nonostante i due parlassero di nozze ma, oggi, la ex tronista di Uomini e Donne si è vista costretta ad affrontare un vero e proprio dramma.

Voltolina è stato trovato morto sabato 25 gennaio scorso, nell'ostello Anda Venice di Mestre, dove aveva trascorso la notte. Come riportato da Venezia Today, il corpo del 38enne è stato trovato dal personale della struttura “riverso sul pavimento, in pigiama, quando ormai non c'era più niente da fare”. I carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo hanno sequestrato dei farmaci trovati nella stanza e da un primo esame del medico legale sembra che Voltolina possa essere stato stroncato da un malore, “ma si dovranno attendere gli esiti dell'autopsia per comprendere cosa sia accaduto”.