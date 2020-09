A Uomini e Donne il primo fidanzato italiano di Belen

Alla seconda puntata stagionale di Uomini e Donne arriva il primo colpo di scena dopo il lifting di Gemma Galgani, già ampiamente spoilerato nei giorni precedenti. Sulle sedie dei cavalieri del programma di Maria De Filippi è arrivato Simone Bolognesi, bell'uomo, che non è nuovo al pubblico della trasmissione di Canale5 per due motivi. Ha già partecipato nel lontano 2011 come corteggiatore, quando sul trono sedevano Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese e poi, soprattutto, è il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez.

Belen è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia

Da vero gentiluomo, Simone Bolognesi non ha fatto cenno a questo suo passato durante Uomini e Donne ma della sua relazione con l'argentina ha parlato qualche tempo fa, quando la Rodriguez non era ancora così famosa ed era impegnata nella sua prima vera esperienza televisiva in Italia, l'. Era il 2008 e l'argentina era una naufraga in Honduras e nel frattempo il pubblico iniziava a incuriosirsi del suo passato. Non erano ancora i tempi dei paparazzi sotto casa per lei ma nel cercare informazioni su di lei, le telecamere Rai andarono a intervistare proprio Simone Bolognesi, che raccontò al pubblico per la prima volta la loro storia d'amore. "", disse l'uomo e pare che ai tempi non fosse in ottimi rapporti con l'argentina, che sembrava aver dimenticato il tempo trascorso insieme.