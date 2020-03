"Uomini e Donne" verso lo stop alle registrazioni del programma

L'emergenza sanitaria da coronavirus investe anche "Uomini e Donne", il popolare dating show pomeridiano di Maria De Filippi. Dopo i drastici cambiamenti avvenuti negli scorsi giorni, in seguito al decreto governativo contenente misure mirate al contenimento dell'epidemia, la trasmissione si avvia alla definitiva chiusura. Non sono bastati gli accorgimenti messi in atto dalla produzione per limitare i contatti, impossibile proseguire le registrazioni tra esterne e riprese in studio.

Stando all'indiscrezione trapelata dal sito internet BubinoBlog, e riportata dai maggiori siti di gossip nazionali, "Uomini e Donne" non andrà più in onda a partire dal prossimo 23 marzo. Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo andranno in onda le ultime puntate registrate prima delle restrizioni imposte dal decreto, fino ad esaurimento, poi il palinsesto pomeridiano di Canale Cinque cambierà drasticamente. Nelle ultime settimane "Uomini e Donne" era stato trasmesso con le dovute precauzioni, imposte dalle nuove normative in materia di sicurezza varate dal governo. In particolare l'assenza di pubblico in studio e distanze di sicurezza tra operatori di produzione e protagonisti del programma. L'impossibilità di realizzare le esterne tra tronisti e corteggiatori per il Trono Classico e le difficoltà di spostamento dei protagonisti del Trono Over (molti dei quali provengono da città lontane da Roma) hanno reso impossibile proseguire le registrazioni delle varie puntate. La produzione ha così imposto uno stop, momentaneo, alle riprese, in attesa di nuove disposizioni.

La produzione del programma Mediaset sfrutterà dunque le ultime registrazioni realizzate nelle scorse settimane e poi "Uomini e Donne" sarà sostituito dai telefilm, che di norma vengono trasmessi durante il periodo estivo. Una programmazione alternativa che prevede la messa in onda di film come "Secret millionaire", "Inga Lindstrom", "Rosamunde Pilcher" e "Disegno d’Amore". Continua dunque la rivoluzione dei palinsesti televisivi in seguito all'emergenza sanitaria da coronavirus che sta investendo il nostro paese. Solo nelle ultime ore sono stati cancellati "La Prova del Cuoco", "Vieni da Me" e "Ballando con le Stelle". Resistono invece "Grande Fratello Vip" e "Amici di Maria De Filippi".