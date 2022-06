Uomini seminudi in passerella: polemica sulla sfilata di Louis Gabriel Nuochi

Body sgambati, slip e boxer cut out, top cortissimi e trasparenti indossati da uomini virili, che hanno sfilato in passerella seminudi. La sfilata " licenziosa " (come l'ha definita qualche rivista) di Louis-Gabriel Nouchi è finita al centro delle polemiche. Lo stilista francese ha presentato la sua collezione uomo Primavera/Estate 2023 al Palais de Tokyo, in occasione della settimana della moda parigina, e le reazioni non sono tardate.

" La collezione sembra essere un fermo immagine strappato di amanti, che fuggono precipitosamente dalla scena del loro crimine ", ha scritto Fashion Network. Ma l'intento, dichiarato del designer parigino sin dalla vigilia della sfilata, era proprio quello. La collezione di Louis Gabriel Nuochi ha tratto ispirazione dal celebre romanzo di Pierre Choderlos de Laclos del 1782, "Les Liaisons Dangereuses", e così in passerella sono finiti uomini seminudi, avvolti in slip aderentissimi e tagliati, top simili a reggiseni e canotte con tagli e trasparenze maliziose.

" Alcuni dei modelli sembravano non aver avuto il tempo di vestirsi e i look erano praticamente inesistenti" , si legge su Elle, che ha evidenziato come in passerella il guardaroba maschile di LGN sia stato ridotto a " semplici livelli di nudità ". Lo stilista francese non è nuovo a portare in scena sfilate provocatorie. Anni fa il designer portò in passerella coppie dello stesso sesso a letto e uomini muscolosi con il sospensorio. Non dovrebbe stupire, dunque, che questa volta Nuochi abbia mandato in prima linea " papà pelosi e corpulenti ", li definisce ancora Elle. Non i soliti corpi androgini, tanto cari al mondo del fashion. La moda, ormai, appare sempre di più come una provocazione, fatta per attirare l'attenzione e fare parlare di sé e non per essere indossata. E LGN c'è riuscito mandando in passerella un uomo completamente nudo e vestito solo per metà da un anonimo accappatoio nero venduto (oltretutto) a cifre da capogiro.