Vacanza parigina per Totti e la Blasi, ma i fan sbottano: "Non avete paura del Covid?"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi stanno, in questi giorni, trascorrendo una vacanza a Parigi. I due non hanno mancato di immortalare i momenti di svago nella capitale francese condividendoli sui propri canali social.

La coppia si è mostrata unita e affiatata in selfie sui quali faceva da sfondo la Tour Eiffel illuminata nella notte, e in diverse story. In una di queste comparivano anche Vincent Candela, ex compagno di squadra di Totti, e sua moglie Mara.

La Blasi ha postato varie story nella quali Parigi è apparsa ben lontana dalla sua consuetudine. Le stradine di uno dei quartieri simbolo della città, Montmartre, apparivano infatti vuote, senza alcuna traccia di turisti e avventori. Ciò è dovuto all'andamento dell'epidemia di Covid-19 che proprio in Francia sembra peggiorare di giorno in giorno. Questo motivo ha suscitato critiche e perplessità da parte di numerosi utenti. Molti infatti hanno esternato il loro stupore sulla scelta della coppia di recarsi a Parigi in questo frangente.

Ha scritto una utente: "Mamma mia, si continua a viaggiare con tutto il Covid. In Francia poi che è pieno! E niente, non ce la fate proprio a starvene a casa". Un'altra le ha dato subito manforte rispondendo: "Sì, hai proprio ragione. Io che con la mia famiglia non abbiamo fatto neppure mezza giornata di ferie! Eppure siamo stati a casa due mesi".

E ancora tra i commenti si legge: "Hai paura del topolino, del Covid no…" , in riferimento all'episodio accorso qualche giorno fa, quando in casa Totti si è svolta una caccia al topo. La coppia non ha ricevuto solo critiche, alcuni utenti hanno preferito elogiare la bellezza degli scorci parigini fotografati e pubblicati. Altri ancora hanno invitato a rispettare le scelte personali dei due.