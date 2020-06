Dopo la candela al profumo di vagina Gwyneth Paltrow consiglia quella all'orgasmo

Le candele profumate delle celebrità sono ormai l'oggetto dei desideri per molte persone affette da shopping compulsivo. Lo sa bene Gwyneth Paltrow: dopo il boom della candela alla vagina, quella che ha messo in commercio per "colpa" dei funghi allucinogeni che aveva preso, l'attrice classe 1972 lancia un'altra fragranza: la candela all'odore di orgasmo.

Paltrow è stata ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon e in collegamento con il conduttore ha annunciato questa curiosa novità. Il prodotto si chiamerà "Smells Like My Orgasm", ovvero "Profuma come il mio orgasmo", e sarà venduta dal sito dell'attrice, l'ormai celebre Goop. La candela è già disponibile in pre-ordine sul portale e sarà spedita a partire dal 25 giugno 2020: il costo è di 75 dollari.

L'aroma di questa candela – si legge su Goop – è " una miscela di pompelmo, neroli e bacche di cassis mature, unite a tè verde ed essenza di rosa turca per un profumo sensuale, sorprendente e tremendamente coinvolgente ".

"Annusa il mio orgasmo": Gwyneth Paltrow ci ricasca

Paltrow ha mostrato anche la confezione a Fallon: una scatola elegante sulla quale sono riprodotti degli eloquenti fuochi d'artificio. " Potrebbero essere più adatta a te – ha rivelato l'attrice al conduttore – potresti regalarla a tua moglie ". " In un modo o nell'altro – ha replicato Fallon – sei sempre nei notiziari, e l'unica cosa che ho visto eri tu che reggevi questa candela con quel nome… Ed è andata esaurita subito. Lo trovo davvero uno spasso! ".

Quando la sua prima candela alla vagina è stata lanciata sul mercato e in effetti è andata a ruba in poche ore, l'oggetto ha infiammato i social e scatenato non poche polemiche per il prezzo eccessivo e le assurde liste d'attesa per richiederla. In quell'occasione, l'attrice ha precisato che la "vagina candle" è un accessorio con un intento tutt'altro che superficiale.

" Volevo creare una sorta di manifesto rock-punk femminista – ha spiegato Paltrow – perché le ragazze quando crescono si sentono in imbarazzo riguardo a questa parte del corpo. Ho pensato che sarebbe stato bello se qualcuno avesse avuto il fegato di fare una candela che 'profuma come la mia vagina' ".

All'epoca, il tweet più divertente è stato quello del comico Ricky Gervais: "Candela in vendita, leggermente usata". La linea di candele non è l'unica stranezza presente su Goop: sul negozio online si trovano pure vibratori e giocattoli erotici per adulti, bizzarri clisteri e uova vaginali "anti-depressive", integratori per combattere i sintomi della menopausa e la vulva maglietta dell'attrice.