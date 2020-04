Insulti e offese su Valentina Ferragni. Ma la risposta zittisce tutti

Dura la vita delle influencer ai tempi della quarantena. Difficile promuovere brand e marchi tra le mura di casa e così le bellezze di casa nostra si danno alle lezioni di fitness e alla cucina. Nelle ultime settimane Valentina Ferragni ha deliziato i suoi follower con ricette e tutorial di allenamento, ma i follower più cattivi non hanno mancato di puntare il dito contro la sua forma fisica e non solo.

Location e outfit scelti dalla più piccola delle Ferragni - per il suo ultimo post Instagram - hanno attirato l’attenzione degli odiatori del web, che si sono scatenati: " Ooooh mamma mia, dacci la ricetta della limonata! Troppo esclusiva, che ricetta da influencer", "Vai a vendere i lupini a San Donato che ci guadagni di più!", "Occhio all'orchidea... Non va bene coprire il vaso trasparente.." . I seguaci non si sono risparmiati battute e commenti sarcastici, ma alcuni si sono spinti oltre. " Ma sei tipo stra ingrassata??!" , è l'affondo arrivato da una utente, che ha criticato la sua forma fisica. Poche parole che, però, non hanno lasciato indifferente Valentina Ferragni che, come già era successo in altre occasioni, non è riuscita a trattenersi, rispondendo con leggerezza: " E anche se fosse?" .