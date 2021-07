"Una collana da 600mila euro": ecco il costosissimo gioiello della moglie di Verratti

Il matrimonio di Marco Verratti non ha destato lo stesso clamore di quello di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Ma un dettaglio delle nozze del campione azzurro, fresco di vittoria di Euro 2020, sta scatenando il gossip. Si tratta del gioiello sfoggiato da Jessica Aidi, neo moglie del calciatore del Paris Saint Germain, durante la cerimonia nuziale. Un girocollo realizzato appositamente per lei dalla maison Paillard, una delle più rinomate gioiellerie di Parigi.

Un pezzo unico - come specificato sui social network dal brand Paillard - realizzato in oro rosa e letteralmente tempestato di diamanti. Ben 3353, per oltre 57 carati di diamanti. Un capolavoro realizzato appositamente per un giorno speciale e " soprattutto per una persona speciale ", ha scritto il creatore del prezioso gioiello su Instagram, elogiando la Aidi: " Sei una persona unica e sublime fuori come dentro. Ti auguro una vita perfetta ". A far infiammare il gossip è stata soprattutto la cifra del girocollo che, secondo l'indiscrezioni di TvBlog, dovrebbe aggirarsi intorno ai 600mila euro.

La moglie di Marco Verratti, 19 anni di origini francotunisine, ha sfoggiato il girocollo durante la cerimonia che si è svolta presso il municipio di Neuilly. Prima del fatidico "sì" Jessica Aidi, modella richiestissima in Francia, ha realizzato un video per i social dove ha mostrato il prezioso gioiello prima di sfoggiarlo davanti a invitati e giornalisti. Il girocollo da oltre mezzo milione di euro non è però l'unico sfoggio di lusso per la sposa.

Non uno ma ben tre sono stati i vestiti da sposa che Jessica Aidi ha indossato durante il giorno delle sue nozze con Marco Verratti. Una tuta pantalone in pizzo bianco, un abito da sera con lungo strascico per il ricevimento e un abito corto per la serata tra balli e karaoke, dove si è vista anche Carla Bruni (che agli sposi ha dedicato una sua canzone). Creazioni realizzate in esclusiva da due marchi francesi famosi come LaMariée Capricieuse e Millanova.

La storia d'amore tra Verratti e la Aidi era iniziata nel 2019, dopo la burrascosa fine del matrimonio del calciatore con la moglie Laura. A un mese dall'addio, il calciatore azzurro era finito su tutti i giornali di gossip per la fuga a Mykonos con la sua nuova fiamma, la Aidi. Da allora la coppia non si è più lasciata e le nozze a Parigi hanno sancito la loro unione.