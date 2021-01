"Mi stai toccando lì", "Cretino": botta e risposta tra Rossi e la fidanzata

Valentino Rossi avrà anche messo la testa a posto, fidanzandosi con la modella Francesca Sofia Novello, ma non perde la sua vena ironica e irriverente. La coppia è sempre più affiata e sui social condivide foto del loro amore fuori e dentro la pista. L'ultimo scatto postato dalla Novello su Instagram, però, ha stuzzicato il campione pesarese che, prendendo in giro la compagna, ha innescato una serie di ironici botta e risposta con lei.

Complice la pausa dagli impegni ufficiali Valentino Rossi ha deciso di partecipare alla 12 Ore del Golfo - prova endurance in corso a Sakhir - insieme al fratello Luca Marini. In Bahrain è sbarcata anche la fidanzata del pilota, Francesca Sofia Novello, che sui social network ha condiviso foto e video della vita nel paddock tra corse e box. Uno scatto su tutti ha conquistato il popolo del web, un'immagine di Francesca insieme al suo Valentino teneramente abbracciati. " Always " ha scritto la bella modella su Instagram per sancire il legame profondo.

Mi stai toccando il culo Amore

Sei un cretino

Ma quella che sembrava solo un'immagine d'amore si è trasformata ben presto nel pretesto per scherzare per il Dottore. A colpire l'attenzione di Rossi è stato undello scatto: la mano di lei sul suo fondo schiena. Irriverente come sempre, il campione non ha risparmiato la compagna dalla presa in giro per la "palpatina": "". E lei, tra le faccine che ridono, non ha potuto far altro che rispondergli: "".