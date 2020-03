Vasco Rossi scappa dagli Usa per l'emergenza coronavirus

In piena emergenza coronavirus, Vasco Rossi ha deciso di lasciare Los Angeles per fare ritorno in Italia: la programmazione e definizione del viaggio, però, non è stata per niente facile e il Kom ha raccontato cosa sta accadendo negli USA dopo la dichiarazione di pandemia.

Già alcuni giorni fa, attraverso i suoi post social, il rocker di Zocca aveva difeso l’operato del Governo italiano in piena emergenza sanitaria, spiegando come Trump stesse cercando di risolvere la situazione in America. “ Corona ...che...è arrivato anche in California.. I casi accertati sono pochi !? Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (si avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo – aveva denunciato Vasco - . Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia. Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente, meditate... ”.

Così, dopo aver a lungo riflettuto sul da farsi, Vasco Rossi ha spiegato di essere pronto a lasciare Los Angeles per tornare in Italia. “ Sto cercando di partire prendendo un volo prima per la Germania e poi per l’Italia – aveva detto in una Instagram story di qualche ora fa - . Mi devono confermare la cosa. Se è confermato, forse riesco a partire domani... ”.

E, alla fine, Vasco è riuscito nella sua missione poco prima che Trump dichiarasse la chiusura dei confini degli Stati Uniti a tutti i voli da e per l’Europa. “ Allora ragazzi, la cosa è da fantascienza. (S)Trump questa sera ha dichiarato di chiudere completamente i confini degli Stati Uniti, a tutti i voli da tutta Europa. Quindi non potrà partire e arrivare nessun aereo dalla e per l’Europa – ha detto - . Pensate che questo andrà in onda da venerdì sera. E io partirò giovedì, con l’ultimo volo che viene in Europa. È pazzesco ”.

Con l’ultimo scatto dalle colline di Los Angeles, quindi, Vasco Rossi ha salutato l’America e si è preparato per il suo rientro a casa ribadendo, secondo le direttive del Governo, di tornare a casa e di rimanerci fino a nuove indicazioni.