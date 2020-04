Veronica Burchielli: "I like a Iannone? Sono solo appassionata di moto"

Prima che si creino finti gossip, Veronica Burchielli ha deciso di fare chiarezza sui “like” sospetti lasciati da lei su alcune foto di Andrea Iannone.

Nelle ultime ore, infatti, questi strani movimenti social sono stati ritenuti da qualcuno indizi utili per scovare una presunta possibile coppia che si sarebbe potuta creare non appena la quarantena sarà terminata. La Burchielli e Iannone, infatti, sono tornati da poco single e il fatto che la ex di Alessandro Zarino avesse mostrato di gradire le foto del motociclista, ha fatto pensare che tra loro ci fosse una conoscenza tenuta – almeno finora – nascosta.

Dopo il gossip iniziato a circolare a poche ore dall’annuncio della fine della storia con Zarino, Veronica ci ha tenuto a fare chiarezza e, inviando alla blogger Deianira Marzano un messaggio, ha spiegato che i “like” alle foto di Andrea Iannone derivano solo dalla sua passione per le moto. “ Ho letto gli articoli e prima che si creino gossip sciocchi ci tengo a chiarire la mia posizione – si legge nel messaggio inviato dalla Burchielli alla blogger - . Non sono like tattici, Iannone lo seguivo già da tempo e già gli mettevo i like, così come ad altri personaggi famosi ”.

“ Sono appassionata di moto, chi mi conosce lo sa, ne ho una anche io, seguo lui come motociclista – ha aggiunto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne - . Non l’ho mai conosciuto se non come personaggio ”. Veronica, dunque, ha precisato come un finto gossip, creato poco dopo la fine della sua storia con Zarino, non faccia bene a nessuno. “ Mi sono lasciata da poco, creare un gossip che già ho un altro flirt mi sembra poco carino – ha continuato a scrivere la Burchielli - . Questo per rispondere ad un altro ragazzo che ha messo addirittura lo screen dei like per far sì che si vedessero nel caso li cancellassi ”.