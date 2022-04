"Vicini al divorzio". Will Smith e la moglie a un passo dalla rottura

Dopo lo schiaffone, arriva la scoppola. Per Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith non c'è pace: secondo i tabloid americani, attentissimi alle vicissitudini della coppia, i due sarebbero a un passo dal divorzio. Il loro legame coniugale, iniziato con il matrimonio nel 1997, sarebbe ormai imminente e il colmo è che ad amplificare i dissapori sarebbe stata proprio la recentissima notte degli Oscar. In quell'occassione, l'attore afroamericano aveva rifilato un ceffone al collega Chris Rock per una sua battute di troppo sulla calvizie della consorte. Il successivo scandalo, avrebbe insomma deteriorato non solo l'immagine pubblica di Smith ma anche la sua vita privata.

" Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile ", ha rivelato una fonte a Heat Magazine. Secondo i gossip di Hollywood, le conseguenze di quella movimentata serata avrebbero scombussolato gli equilibri già precari della coppia, al punto che la signora Smith avrebbe ammesso ad alcuni confidenti: " Stiamo vivendo un incubo ". Dopo lo schiaffone sul palco degli Oscar, infatti, l'attore di Men in black e Io sono leggenda era stato bandito per 10 anni dalla prestigiosa manifestazione. Uno smacco non indifferente.

In realtà, riferiscono sempre i ben informati, ben prima del ceffone da Oscar la coppia era ai ferri corti. A differenza di quanto appariva in pubblico. " Hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena ", ha riferito una fonte. Qualora si arrivasse effettivamente al divorzio, la conseguenza sarebbe quella di una separazione milionaria, destinata a entrare nella storia delle coppie naufragate di Hollywood. Will Smith, grazie alla lunga carriera davanti alla macchina da presa, ha infatti ccumulato un patrimonio di tutto rispetto, stimato attorno ai 350 milioni di dollari. Un "gruzzolo" che andrebbe equamente spartito con la signora Jada Pinkett, secondo quanto stabilito dalla legge in California.