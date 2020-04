Video chat a pagamento per i fan di Tori Spelling. Bufera sull’attrice di Beverly Hills

Si sono abbattute pesanti critiche su Tori Spelling, secondo quanto è stato riportato dall’Indipendent. L’attrice che è diventata famosa nel corso degli anni ’90 dopo la sua interpretazione di Donna Martin nella serie cult di Beverly Hills, ora deve affrontare diversi problemi a causa di una video chat, un incontro virtuale con i fan, organizzato dalla stessa Tori Spelling. Il magazine che ha riportato la notizia fa emergere dettagli molto particolari che gettano un’ombra sulla vita privata dell’attrice, da tempo sull’orlo del baratro, a causa di diversi problemi finanziari. Ma andiamo con ordine.

In un post pubblicato sui social, poi prontamente rimosso, la Spelling annunciava di un incontro virtuale con i fan di vecchia data. Una foto attraverso lo schermo, una chiacchierata in amicizia per ricordare i momenti più belli della serie tv di cui, per 10 lunghi anni, è stata protagonista. Tutto in ordine e nulla di celatamente. Un modo per ammazzare la noia da quarantena e per cercare di smorzare la tensione a causa del virus. Un gesto nobile da parte di Tori Spelling. La beffa arriva al momento della registrazione. Sul suo profilo instagram era stato inserito un link in cui avrebbero potuto accedere solo 20 fan fortunati. Dopo la registrazione però, in molti hanno notato che c’era una tassa da pagare per poter partecipare all’incontro. Una tassa di 95 dollari, pari a 87 euro. "In questo momento storico – aveva scritto Tori Spelling -, ci sono tanti artisti che si uniscono virtualmente ai fan per aiutarli a superare la quarantena. Anche io voglio dare il mio supporto". Peccato che il sopporto offerto da altre personalità del mondo dello spettacolo non era di certo a pagamento, ma bensì gratis. E una volta scoperto il misfatto, il web si è scatenato contro Tori Spelling.

In molti hanno etichettato questa mossa come inappropriata, un brutto scivolone, una campagna professionale illegittima. Eppure, nonostante tutto, c’è chi protegge l’iniziativa della Spelling. Amiche fidate dell’attrice rivelavo che Tori "è stata costretta a chiedere una somma per il suo incontro virtuale. I tempi sono duri per tutti". L’attrice è sposata e ha cinque figli e la carriera, dopo la fine di Beverly Hills, non è mai decollata. Si vocifera che sia in debito con la banca della California per alcuni acquisti non coperti dalla carta di credito. Di recente è tornata in tv in reboot della storica serie tv che ha lanciato il suo talento, ma purtroppo il successo non è arrivato, tanto che il progetto in America è stato cancellato dopo 6 episodi prodotti.