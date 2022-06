Meghan Markle come Lady D. Cosa dicono queste foto

Meghan Markle è appena tornata da Londra, dopo aver partecipato, insieme a Harry, al Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Una presenza, quella dei Sussex, sottotono, benché molto chiacchierata. Neanche il tempo di rimettere piede in California e già la duchessa è tornata a far parlare di sé con una serie di foto scattate a un impegno pubblico lo scorso aprile, ma diventate di dominio pubblico solo ora. Forse un espediente per far dimenticare la débâcle del Giubileo di Platino. I consensi nei suoi confronti, però, non aumentano. Secondo alcuni, pur di attirare le simpatie dell'opinione pubblica Meghan proverebbe persino a imitare Lady Diana.

Con i ragazzi di Project Fearless

Lo scorso aprile, durante gli Invictus Games in Olanda, la duchessa di Sussex ha visitato la onlus “Project Fearless”, ad Amsterdam. Dal 2019 l’associazione si occupa di ragazze dai 9 ai 14 anni di ogni orientamento sessuale e promuove i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione. All’inizio c’erano 30 ragazze, oggi il numero è salito a 747. Meghan ha assunto il ruolo di “coach” dei giovanissimi, parlato con loro e scattato foto che la ritraggono sorridente, premurosa e molto rilassata. Queste immagini sono state pubblicate solo ora sul profilo della onlus, che ha raccontato così la visita della Markle: “Meghan, la duchessa di Sussex, ha preso parte al nostro primo entrepreneurship course come guest coach. Durante la visita ha fornito riscontri stimolanti e incoraggianti alle ragazze per quel che concerne le loro proposte di business sostenibili. Si è unita con entusiasmo all’esercizio di gruppo sul modo per affrontare le paure”.

A proposito dell’incontro con i giovani della onlus Meghan Markle ha dichiarato: “Spazi sicuri e pieni di sostegno come Project Fearless danno alle ragazze l’opportunità di esprimere se stesse, costruirsi l’una con l’altra, acquisire resilienza e affrontare nuove sfide”. Soltanto pochi giorni fa, lo scorso 26 maggio, i giornali davano la notizia di una visita a sorpresa di Meghan Markle a Uvalde, Texas, per onorare la memoria delle 19 vittime uccise nella sparatoria del 25 maggio 2022 alla Robb Elementary School. La duchessa di Sussex è sempre più impegnata in iniziative filantropiche dedicate all’infanzia e all’adolescenza ma secondo gli esperti, in particolare Duncan Larcombe, niente riuscirebbe a far decollare la sua poplarità e quella di Harry. I due, ormai, non avrebbero più speranze di guadagnare le simpatie del pubblico e, soprattutto la fiducia dei parenti.

Meghan come Diana?

Harry e Meghan avrebbero sperato di risollevare le sorti della loro traballante immagine con il Giubileo di Platino, ma la royal family li ha relegati in un angolo, non consentendo loro alcun margine di manovra. "[Il viaggio a Londra] è stato la loro ultima chance" per riguadagnare consensi e il favore dei Windsor, dice l'esperto Duncan Larcombe, citato dal Daily Mail. Ma non è andato bene. "Volevano ricucire i rapporti, ma sono andati a sbattere contro un muro...Al contrario, il vero esame per Harry e Meghan comincia adesso...Se credevano di ricucire i rapporti con la famiglia per poi mostrarsi ai vari Netflix e Spotify come royal a tutti gli effetti un’altra volta, gli è andata male...il futuro nella famiglia reale dipenderà proprio da come si comporteranno d’ora in avanti...alla prima fuga di notizie il ramoscello d’ulivo che hanno portato a Londra si spezzerà...Devono dimostrare che la famiglia può fidarsi di loro ". Da questa prospettiva andrebbero interpretati gli ultimi eventi a cui ha partecipato Meghan: è comprensibile che, ora, i Sussex vogliano presentarsi al meglio, completamente dediti ai temi in cui credono, lontani dal gossip. Tutto ciò non garantisce che riusciranno a ottenere la popolarità perduta, ma è l'unica strada praticabile. Tuttavia c'è ancora un particolare che stona e non aiuterebbe la duchessa di Sussex a entrare nei cuori delle persone.

In diverse occasioni la stampa ha notato delle somiglianze tra Meghan Markle e Lady Diana, tanto da arrivare anche a sostenere che la duchessa abbia studiato i gesti e gli atteggiamenti della suocera che non ha mai conosciuto e sia ormai in grado di imitarli alla perfezione. Lo avrebbe fatto durante l’intervista a Oprah copiando, secondo gli esperti, anche il trucco scuro agli occhi con cui Diana affrontò le domande di Martin Bashir ai microfoni della Bbc, nel 1995. Meghan avrebbe poi imitato la principessa del Galles durante gli Invictus Games in Olanda. In particolare nel modo di abbracciare le persone, nella postura, molto simile a quella di Lady D (dettaglio abbastanza evidente durante la visita al Project Fearless) . Di certo la duchessa di Sussex ha citato diverse volte la principessa del popolo. Una delle ultime lo scorso maggio, quando il principe Harry ha disputato un torneo di polo al Santa Barbara Polo & Racquet Club. All’evento l’ex attrice indossava un abito nero a pois bianchi molto simile a quello portato da Diana nel 1987 (bianco a pois neri), proprio durante un torneo di polo a Windsor vinto dal principe Carlo. Lady D. come la nuora, faceva il tifo per il marito e alla fine lo ha premiato con un bacio.

Per i fan, invece, la somiglianza tra Diana e Meghan non sarebbe frutto di uno studio accurato da parte della duchessa, ma di una vera affinità tra le due donne. Molti rivedono la principessa del Galles nei progetti umanitari portati avanti dalla duchessa. O meglio, ritengono Meghan “ la nuova Diana”. Forse questi frequenti accostamenti tra Lady Diana e le sue nuore (in diverse occasioni gli esperti hanno cercato anche punti in comune con Kate) nascondono il bisogno di ritrovare la principessa del Galles, scomparsa troppo presto, quando aveva ancora tanto da dire. Diana ha lasciato in tutti noi una sensazione di incompiutezza che tentiamo di colmare cercando la sua figura inconfondibile, i suoi modi, nelle mogli dei figli.

Non sappiamo se Meghan voglia ottenere il consenso popolare imitando la suocera. Se così fosse sarebbe una strategia sbagliata, che avrebbe come risultato di annullare l'identità della Markle e renderla una copia sbiadita di Diana. Tra l’altro l’attivismo di Meghan non convincerebbe troppo anche a causa dei suoi look sempre molto ricercati. Ad Amsterdam, durante la visita a Project Fearless, i più attenti hanno scoperto che la sua giacca color sabbia costava più di 2500 sterline e la collana circa 13mila. Anche Lady Diana era sempre elegantissima, ma la sua classe era più discreta, modellabile in base alle occasioni. Ma l’eleganza non è imitabile. Meghan dovrà trovare se stessa. Solo allora, forse, conquisterà il pubblico.