Vito Coppola a sorpresa: "Con Arisa c'è qualcosa di più..."

A Vito Coppola sono bastate poche parole per infiammare nuovamente il gossip sulla sua relazione con Arisa. " Non siamo solo amici", ha confessato il ballerino nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Novella 2000: "C'è qualcosa di più ". Che tra i due l'intesa fosse forte il pubblico lo aveva capito sin dall'esordio sulla pista di Ballando con le stelle.

Durante il percorso fatto nello show di Rai Uno la coppia si è mostrata sempre più complice e il feeling è sfociato in appassionati baci davanti alle telecamere. Per Arisa e Vito sembrava esserci un futuro fuori da Ballando, ma a poche settimane dalla fine del programma la cantante aveva annunciato sui social: " Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l'influenza ".

La coppia ha continuato a vedersi per motivi di lavoro, ma dietro sembrava esserci molto di più. E le lacrime della cantante a Citofonare Rai 2, durante l'intervista con Simona Ventura, sono risuonate come una dichiarazione all'orecchio dei loro fan. Oggi a fare chiarezza sulla relazione è Vito Coppola, che intervistato da Novella 2000 ha parlato di un rapporto complesso e non di una semplice amicizia: " Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto. Personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C'è quella confidenza che supera ogni imbarazzo" .

Insieme proseguono a lavorare su più fronti. Nel programma il "Cantante mascherato", dove lei è giudice e lui ballerino, ma anche nella musica. Coppola è il protagonista dell'ultimo videoclip di Arisa sulle note del brano "Cuore". Nel filmato la complicità tra loro è più che evidente e i baci non sono stati finzione scenica, ha ammesso Coppola: " I baci sono veri. Al di là del fatto che il video era professionale, quelli erano veri. Quello che ci sentiamo di fare, noi lo facciamo ".

L'intesa dunque procede tra alti e bassi anche se i due al momento sono distanti. Nelle scorse ore Arisa è volata a Pechino per presentare il suo inno di Milano - Cortina 2026, che segna il passaggio di testimone delle olimpiadi tra la Cina e l'Italia.