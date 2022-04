Le voci dopo l'incidente di Eva Henger: "Mercedesz potrebbe rinunciare all'Isola"

Mercedesz Henger sarebbe dovuta essere una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi. La figlia di Eva era pronta a entrare in gioco insieme agli altri concorrenti, ma l'incidente che la madre e il patrigno hanno avuto in Ungheria, dove sono rimasti gravemente feriti, potrebbe farla rinunciare all'esperienza televisiva.

Mercedesz era in volo verso l'Honduras quando sua madre, Eva Henger, e il suo patrigno Massimiliano Caroletti hanno avuto uno spaventoso incidente sulle strade ungheresi. La coppia si è schiantata frontalmente contro un'altra vettura. Mentre i due occupanti del velivolo coinvolto sono morti, l'attrice ha riportato fratture a braccio, tallone e femore e Caroletti, invece, ha riportato una frattura allo sterno. Eva dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita come il compagno.

La drammatica notizia è stata data a Mercedesz una volta atterrata in Honduras, dove la attendevano alcuni giorni di isolamento prima dello sbarco sull'isola. L'influencer ha subito chiesto di poter parlare con la madre per assicurarsi delle sue condizioni. Come ha raccontato Roberto Alessi a Pomeriggio 5, Eva Henger ha rassicurato la figlia con una video chiamata dall'ospedale, nella quale ha raccontato l'episodio e invitato la figlia a proseguire nella sua esperienza televisiva.

Per Mercedesz Henger si tratta di un ritorno all'Isola dei famosi come naufraga dopo l'esperienza vissuta nel 2016, quando si classificò terza. " Vado all'isola da single e ho voglia di innamorarmi, c'è un naufrago che mi piace ", aveva dichiarato Mercedesz sulle pagine di Novella2000 alla vigilia della partenza per l'Honduras. La modella era attesa nell'ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, ma quando la notizia dell'incidente di Eva Henger si è diffusa sui social il dubbio di un suo ritiro è iniziato a circolare insistente. Secondo le ultime indiscrezioni la figlia dell'attrice sarebbe rimasta molto scossa dall'accaduto e gli autori le avrebbero concesso una settimana di tempo per accettare o ritirarsi dal programma.

Il pensiero di Mercedesz va alla sorella, Jennifer, di 14 anni alla quale è molto legata. La ragazzina non era in macchina con i genitori al momento dell'incidente, ma viste le condizioni precarie di Eva e Massimiliano, l'attenzione è tutta su di lei, che al momento è opite di alcuni parenti. Mercedesz potrebbe decidere, dunque, di tornare in Italia proprio per non lasciarla sola e occuparsi di lei in prima persona.